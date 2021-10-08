Сборная Бразилии сыграет на выезде с командой Венесуэлы в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Каракасе, начало — в 02:30 мск. Венесуэла — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венесуэла

Венесуэла после девяти сыгранных матчей находится на последнем месте в южноамериканской отборочной группе. У венесуэльцев еще остаются чисто математические шансы оказаться в числе команд, которые попадут на ЧМ, но уже всем очевидно, что к такому подвигу команда пока не готова.

В прошлом месяце сборная Венесуэлы потерпела три поражения — от Аргентины, Перу и Парагвая.

Безвыигрышная серия Венесуэлы достигла девяти матчей — три ничью и шесть поражений.

На своем поле команда Леонардо Гонсалеса не побеждала с ноября прошлого года.

Венесуэла пропустила девять мячей в пяти предыдущих матчах.

Бразилия

Бразильцы тем временем уже одной ногой на чемпионате мира. «Селесао» уверенно возглавляют турнирную таблицу, несмотря на то, что провели восемь матчей. Как известно, игра с Аргентиной была прервана почти сразу после финального свистка. Подробнее об этой сложной истории прочитать ЗДЕСЬ.

Зато в остальных матчах сборная Бразилии не потеряла ни одного очка .

Команда Тите выиграла восемь матчей с общим счетом 19:2. В сентябре бразильцы выиграли в гостях у Чили (1:0) и одержали домашнюю победу над Перу (2:0).

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Последний раз Бразилия пропускала больше одного мяча год назад, когда выиграла на выезде у Перу со счетом 4:2.

Прогноз и ставка

На Венесуэлу в этом матче можно поставить за 8.60, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу Бразилии — за 1.36.

Бразильцы при желании могут легко выиграть у Венесуэлы с крупным счетом, но, судя по предыдущим матчам, за разгромами они не гонятся.

Скорее всего, гости забьют парочку мячей, спокойно выиграют и поедут дальше.

Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 1.98.