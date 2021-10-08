Венесуэла
Венесуэла после девяти сыгранных матчей находится на последнем месте в южноамериканской отборочной группе. У венесуэльцев еще остаются чисто математические шансы оказаться в числе команд, которые попадут на ЧМ, но уже всем очевидно, что к такому подвигу команда пока не готова.
В прошлом месяце сборная Венесуэлы потерпела три поражения — от Аргентины, Перу и Парагвая.
На своем поле команда Леонардо Гонсалеса не побеждала с ноября прошлого года.
Венесуэла пропустила девять мячей в пяти предыдущих матчах.
Бразилия
Бразильцы тем временем уже одной ногой на чемпионате мира. «Селесао» уверенно возглавляют турнирную таблицу, несмотря на то, что провели восемь матчей. Как известно, игра с Аргентиной была прервана почти сразу после финального свистка. Подробнее об этой сложной истории прочитать ЗДЕСЬ.
Зато в остальных матчах сборная
Команда Тите выиграла восемь матчей с общим счетом 19:2. В сентябре бразильцы выиграли в гостях у Чили (1:0) и одержали домашнюю победу над Перу (2:0).
Последний раз Бразилия пропускала больше одного мяча год назад, когда выиграла на выезде у Перу со счетом 4:2.
Прогноз и ставка
На Венесуэлу в этом матче можно поставить за 8.60, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу Бразилии — за 1.36.
Бразильцы при желании могут легко выиграть у Венесуэлы с крупным счетом, но, судя по предыдущим матчам, за разгромами они не гонятся.
Скорее всего, гости забьют парочку мячей, спокойно выиграют и поедут дальше.
Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 1.98.