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    Бразилия продлит серию побед в отборе на ЧМ-2022?

    Венесуэла — Бразилия. Прогноз (к. 1.98) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 8 октября 2021 года

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    Бразилия до сих пор не потеряла ни одного очка в отборе на ЧМ-2022
    Сборная Бразилии сыграет на выезде с командой Венесуэлы в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Каракасе, начало — в 02:30 мск. Венесуэла — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 08 Октября 2021 года
    Венесуэла
  • Каракас
    •  Венесуэла 02:30 Бразилия Бразилия
  • Бразилиа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
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    Венесуэла

    Венесуэла после девяти сыгранных матчей находится на последнем месте в южноамериканской отборочной группе. У венесуэльцев еще остаются чисто математические шансы оказаться в числе команд, которые попадут на ЧМ, но уже всем очевидно, что к такому подвигу команда пока не готова.

    В прошлом месяце сборная Венесуэлы потерпела три поражения — от Аргентины, Перу и Парагвая.

    Безвыигрышная серия Венесуэлы достигла девяти матчей — три ничью и шесть поражений.

    На своем поле команда Леонардо Гонсалеса не побеждала с ноября прошлого года.
    Венесуэла пропустила девять мячей в пяти предыдущих матчах.

    Бразилия

    Бразильцы тем временем уже одной ногой на чемпионате мира. «Селесао» уверенно возглавляют турнирную таблицу, несмотря на то, что провели восемь матчей. Как известно, игра с Аргентиной была прервана почти сразу после финального свистка. Подробнее об этой сложной истории прочитать ЗДЕСЬ.

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    • Зато в остальных матчах сборная Бразилии не потеряла ни одного очка.

    Команда Тите выиграла восемь матчей с общим счетом 19:2. В сентябре бразильцы выиграли в гостях у Чили (1:0) и одержали домашнюю победу над Перу (2:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Последний раз Бразилия пропускала больше одного мяча год назад, когда выиграла на выезде у Перу со счетом 4:2.

    Прогноз и ставка

    На Венесуэлу в этом матче можно поставить за 8.60, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу Бразилии — за 1.36.

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    Бразильцы при желании могут легко выиграть у Венесуэлы с крупным счетом, но, судя по предыдущим матчам, за разгромами они не гонятся.

    Скорее всего, гости забьют парочку мячей, спокойно выиграют и поедут дальше.

    Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 1.98.

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    Венесуэла — Бразилия: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Бразилия продлит серию побед в отборе на ЧМ-2022?
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