Сборная ОАЭ в третьем туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сыграет дома против команды Ирана. Встреча пройдет 7 октября в Дубае, начало — в 19:00 по мск. ОАЭ — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ОАЭ

На предыдущем этапе отбора сборная ОАЭ имела определенные проблемы с завоеванием билета в следующий раунд, решив этот вопрос только в последнем туре.

«Эмиратовцы» смогли обыграть на своем поле команду Вьетнама и заняли первое место в своей группе, выиграв там шесть игр при двух поражениях.

На этой же стадии квалификации коллектив обе проведенные встречи свел вничью. Так на старте турнира он поделил очки дома с Ливаном 0:0, после чего разошелся миром и с Сирией 1:1 в гостях.

Все прогнозы на ЧМ-2022

К данной игре сборная ОАЭ подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой она три поединка закончила вничью, а в других шести матчах неизменно побеждала.

Иран

Сборная Ирана не без приключений преодолела второй этап квалификации. В первом круге второго раунда она проиграла два матча из первых четырех и шла на третьей позиции.

Но затем «Принцы Персии» выиграли оставшиеся четыре встречи и финишировали на первой строке. Их соперниками были Ирак, Бахрейн, Гонконг и Камбоджа.

На старте данного этапа отбора иранцы сперва смогли добыть непростую домашнюю викторию над сборной Сирией, победив со счетом 1:0, а затем разгромили в гостях Ирак со счетом 3:0.

Персы вышли победителями из своих последних девяти проведенных встреч. Причем в семи этих поединках они смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В истории противостоянии этих сборных состоялось 14 поединков, в десяти которых победили иранцы и четырежды была ничья.

Прогноз и ставка на ОАЭ — Иран

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Ирана предлагают — 2.12.

На викторию ОАЭ дают — 3.76, ничья оценена — в 3.14.

Сборная Ирана набрала превосходный ход, круша в последнее время всех на своем пути. Прогнозируем, что ее победный путь продлится и в этом матче.