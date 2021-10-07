ОАЭ
На предыдущем этапе отбора сборная ОАЭ имела определенные проблемы с завоеванием билета в следующий раунд, решив этот вопрос только в последнем туре.
«Эмиратовцы» смогли обыграть на своем поле команду Вьетнама и заняли первое место в своей группе, выиграв там шесть игр при двух поражениях.
На этой же стадии квалификации коллектив обе проведенные встречи свел вничью. Так на старте турнира он поделил очки дома с Ливаном 0:0, после чего разошелся миром и с Сирией 1:1 в гостях.
К данной игре сборная ОАЭ подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой она три поединка закончила вничью, а в других шести матчах неизменно побеждала.
Иран
Сборная Ирана не без приключений преодолела второй этап квалификации. В первом круге второго раунда она проиграла два матча из первых четырех и шла на третьей позиции.
Но затем «Принцы Персии» выиграли оставшиеся четыре встречи и финишировали на первой строке. Их соперниками были Ирак, Бахрейн, Гонконг и Камбоджа.
На старте данного этапа отбора иранцы сперва смогли добыть непростую домашнюю викторию над сборной Сирией, победив со счетом 1:0, а затем разгромили в гостях Ирак со счетом 3:0.
Персы вышли победителями из своих последних девяти проведенных встреч. Причем в семи этих поединках они смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.
В истории противостоянии этих сборных состоялось 14 поединков, в десяти которых победили иранцы и четырежды была ничья.
Прогноз и ставка на ОАЭ — Иран
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Ирана предлагают — 2.12.
На викторию ОАЭ дают — 3.76, ничья оценена — в 3.14.
Сборная Ирана набрала превосходный ход, круша в последнее время всех на своем пути. Прогнозируем, что ее победный путь продлится и в этом матче.