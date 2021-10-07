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    ОАЭ — Иран. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, отбор ЧМ-2022, 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ОАЭ — Иран
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    Сердар Азмун
    Сборная ОАЭ в третьем туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сыграет дома против команды Ирана. Встреча пройдет 7 октября в Дубае, начало — в 19:00 по мск. ОАЭ — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ОАЭ

    На предыдущем этапе отбора сборная ОАЭ имела определенные проблемы с завоеванием билета в следующий раунд, решив этот вопрос только в последнем туре.

    «Эмиратовцы» смогли обыграть на своем поле команду Вьетнама и заняли первое место в своей группе, выиграв там шесть игр при двух поражениях.

    На этой же стадии квалификации коллектив обе проведенные встречи свел вничью. Так на старте турнира он поделил очки дома с Ливаном 0:0, после чего разошелся миром и с Сирией 1:1 в гостях.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    К данной игре сборная ОАЭ подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой она три поединка закончила вничью, а в других шести матчах неизменно побеждала.

    Иран

    Сборная Ирана не без приключений преодолела второй этап квалификации. В первом круге второго раунда она проиграла два матча из первых четырех и шла на третьей позиции.

    Но затем «Принцы Персии» выиграли оставшиеся четыре встречи и финишировали на первой строке. Их соперниками были Ирак, Бахрейн, Гонконг и Камбоджа.

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  • 04/10/2021

    • На старте данного этапа отбора иранцы сперва смогли добыть непростую домашнюю викторию над сборной Сирией, победив со счетом 1:0, а затем разгромили в гостях Ирак со счетом 3:0.

    Персы вышли победителями из своих последних девяти проведенных встреч. Причем в семи этих поединках они смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    В истории противостоянии этих сборных состоялось 14 поединков, в десяти которых победили иранцы и четырежды была ничья.

    Прогноз и ставка на ОАЭ — Иран

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Ирана предлагают — 2.12.

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    На викторию ОАЭ дают — 3.76, ничья оценена — в 3.14.

    Сборная Ирана набрала превосходный ход, круша в последнее время всех на своем пути. Прогнозируем, что ее победный путь продлится и в этом матче.

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    ОАЭ — Иран: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Персы продолжать идти без потерь
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