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    Сербы прервут свою «сухую» серию?

    Армения U21 — Сербия U21. Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Армения U21 — Сербия U21
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    Слободан Тедич
    Молодежная сборная Армении в Ереване сыграет против сверстников из Сербии в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 7 октября и начнется в 17:00 по мск. Армения U21 — Сербия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа H 07 Октября 2021 года
    Армения U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
    •  Армения U21 17:00 Сербия U21 Сербия U21
  • Белград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
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    Армения U21

    Молодежная сборная Армении в текущем квалификационном турнире к континентальному первенству провела три встречи, набрав в них только три очка.

    Начали армяне данный отбор с гостевого поражения от фарерских сверстников со счетом 0:2, после чего с аналогичным результатом переиграли их же, но уже на своем поле.

    В минувшем же туре кавказцы потерпели гостевое фиаско от сборной Украины со счетом 1:2, закончив первый тайм 1:1, но уже в первой половине второго тайма пропустили решающий гол.

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    За последние пять домашних официальных встреч команда Армении добыла только одну викторию и потерпела четыре поражения и причем все из них «всухую».

    Сербия U21

    Сербская же молодежь в текущей отборочной компании провела всего две игры. В них она еще не забивала, но смогла заработать один зачетный пункт.

    Этот балл «белые орлы» добыли в выездном поединке со сверстниками из Северной Македонии, сыграв 0:0. До этого они на своей территории минимально уступили украинцам — 0:1.

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  • 02/10/2021

    • Вне родных стен молодежная сборная Сербии выступает не особо удачно, выиграв только раз за последние восемь официальных матчей при четырех фиаско и трех ничьих.

    В позапрошлом отборочном цикле эти сборные также играли в одной группе. И тогда сербы победили в Армении 1:0, а в другой встрече была ничья 0:0.

    Прогноз и ставка на Армения U21 — Сербия U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Сербия U21 предлагают — 1.26.

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    На викторию Армения U21 дают — 9.40, ничья оценена — в 5.00.

    Сербы не могут забить на протяжении последних пяти игр, но сейчас, как мы считаем, они эту серию прервут. Однако и свои ворота на замке удержать не смогут. В общем, в этой игре ставим на обе забьют.

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    Армения U21 — Сербия U21: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Сербы прервут свою «сухую» серию?
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