Молодежная сборная Армении в Ереване сыграет против сверстников из Сербии в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 7 октября и начнется в 17:00 по мск. Армения U21 — Сербия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Армения U21

Молодежная сборная Армении в текущем квалификационном турнире к континентальному первенству провела три встречи, набрав в них только три очка.

Начали армяне данный отбор с гостевого поражения от фарерских сверстников со счетом 0:2, после чего с аналогичным результатом переиграли их же, но уже на своем поле.

В минувшем же туре кавказцы потерпели гостевое фиаско от сборной Украины со счетом 1:2, закончив первый тайм 1:1, но уже в первой половине второго тайма пропустили решающий гол.

Все прогнозы на футбол

За последние пять домашних официальных встреч команда Армении добыла только одну викторию и потерпела четыре поражения и причем все из них «всухую».

Сербия U21

Сербская же молодежь в текущей отборочной компании провела всего две игры. В них она еще не забивала, но смогла заработать один зачетный пункт.

Этот балл «белые орлы» добыли в выездном поединке со сверстниками из Северной Македонии, сыграв 0:0. До этого они на своей территории минимально уступили украинцам — 0:1.

Вне родных стен молодежная сборная Сербии выступает не особо удачно, выиграв только раз за последние восемь официальных матчей при четырех фиаско и трех ничьих.

В позапрошлом отборочном цикле эти сборные также играли в одной группе. И тогда сербы победили в Армении 1:0, а в другой встрече была ничья 0:0.

Прогноз и ставка на Армения U21 — Сербия U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Сербия U21 предлагают — 1.26.

На викторию Армения U21 дают — 9.40, ничья оценена — в 5.00.

Сербы не могут забить на протяжении последних пяти игр, но сейчас, как мы считаем, они эту серию прервут. Однако и свои ворота на замке удержать не смогут. В общем, в этой игре ставим на обе забьют.