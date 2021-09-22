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    Самарцы уверенно победят в Ногинске

    «Знамя» Ногинск — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Кубок России, 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Знамя» Ногинск — «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»
    В среду, 22 сентября, в рамках второго тура группового этапа Кубка России ногинское «Знамя» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Игра начнется в 16:00 по мск. «Знамя» Ногинск — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Знамя» Ногинск

    «Знамя» по пути в групповой этап Кубка России преодолело три раунда квалификации, поочередно одолев коллективы из третей лиги, выиграв все три раза «всухую».

    Однако в первом туре группового раунда коллектив из Ногинска был нещадно бит в родных стенах красноярским «Енисеем» со счетом 0:4, правда, пропустив все голы уже после перерыва.

    В розыгрыше ФНЛ-2 команда находится после девяти туров всего лишь на восьмой позиции среди 11 участников, победив четыре встречи при пяти поражениях.

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    К слову, за «Знамя» играет 39-летний форвард Роман Павлюченко, у которого восемь результативных ударов в восьми матчах этого сезона.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» в прошлом розыгрыше Кубка России добрались до финала, но там проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 1:3.

    По итогам прошлого сезона самарцы поднялись из первой лиги в высшую, и стартовали в ней с трех поражений подряд, но затем они наладили свою игру, уступив только раз за пять встреч.

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    • Также в этот период «волжане» расписали одну мировую и добились трех викторий. Одна из побед пришлась на прошлый тур первенства, в котором они дома обыграли 4:2 «Ростов».

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    С 10 набранными пунктами «Крылышки» на данный момент идут десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, незначительно оторвавшись от опасной зоны.

    Прогноз и ставка на «Знамя» Ногинск — «Крылья Советов»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Крыльев Советов» — 1.29, победа «Знамя» — 8.80, ничья — 5.20.

    Если уж перволиговый «Енисей» накидал ногинцам полную кошелку, то и «Крылышки» могут рассчитывать на разгромную победу. Ставим на гостей с форой -2.

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    «Знамя» Ногинск — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. Самарцы уверенно победят в Ногинске
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