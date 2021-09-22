«Знамя» Ногинск
«Знамя» по пути в групповой этап Кубка России преодолело три раунда квалификации, поочередно одолев коллективы из третей лиги, выиграв все три раза «всухую».
Однако в первом туре группового раунда коллектив из Ногинска был нещадно бит в родных стенах красноярским «Енисеем» со счетом 0:4, правда, пропустив все голы уже после перерыва.
В розыгрыше ФНЛ-2 команда находится после девяти туров всего лишь на восьмой позиции среди 11 участников, победив четыре встречи при пяти поражениях.
К слову, за «Знамя» играет 39-летний форвард Роман Павлюченко, у которого восемь результативных ударов в восьми матчах этого сезона.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» в прошлом розыгрыше Кубка России добрались до финала, но там проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 1:3.
По итогам прошлого сезона самарцы поднялись из первой лиги в высшую, и стартовали в ней с трех поражений подряд, но затем они наладили свою игру, уступив только раз за пять встреч.
Также в этот период «волжане» расписали одну мировую и добились трех викторий. Одна из побед пришлась на прошлый тур первенства, в котором они дома обыграли 4:2 «Ростов».
С 10 набранными пунктами «Крылышки» на данный момент идут десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, незначительно оторвавшись от опасной зоны.
Прогноз и ставка на «Знамя» Ногинск — «Крылья Советов»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Крыльев Советов» — 1.29, победа «Знамя» — 8.80, ничья — 5.20.
Если уж перволиговый «Енисей» накидал ногинцам полную кошелку, то и «Крылышки» могут рассчитывать на разгромную победу. Ставим на гостей с форой -2.