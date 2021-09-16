Чешский «Яблонец» сыграет против румынского «Клужа» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Яблонец» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Яблонец»

В начале августа у «Яблонца» была неудачная попытка попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.

В квалификации Лиги конференций оказалось не так сложно. Здесь «Яблонец» дважды разгромил словацкую «Жилину», выиграв с общим счетом 8:1.

Между тем, «Яблонец» не очень удачно стартовал в чемпионате Чехии. В семи турах набрано лишь восемь очков.

В минувшее воскресенье «Яблонец» прервал серию из пяти матчей без побед, обыграв дома «Карвину» со счетом 1:0.

«Клуж»

Тем временем «Клуж» начал еврокубковую кампанию с квалификации Лиги чемпионов.

Сначала румынский клуб прошел гибралтарский «Линкольн», после чего проиграл по сумме двух матчей швейцарскому «Янг Бойз».

Попытка попасть в групповой этап Лиги Европы тоже оказалась неудачной. «Клуж» дважды уступил сербской «Црвене Звезде».

Все прогнозы на Лигу конференций

Зато в чемпионате Румынии «Клуж» после восьми туров занимает первое место. После семи побед кряду в предыдущем туре команда проиграла на выезде «Ботошани».

Прогноз и ставка

На «Яблонец» в этом матче можно поставить за 2.91, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Клужа» — за 2.45.

В таком матче самое главное — не лезть в исходы. Соперники и сами не понимают, чего ожидать друг от друга.

Но вполне вероятно, что команды обменяются голами.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.58.