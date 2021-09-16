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    Смогут ли «Яблонец» и «Клуж» пробить «верх»?

    «Яблонец» — «Клуж». Прогноз (к. 2.58) и ставки на Лигу конференций 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Яблонец» — «Клуж»
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    «Яблонец»
    Чешский «Яблонец» сыграет против румынского «Клужа» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Яблонец» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 16 Сентября 2021 года
    Яблонец
  • Яблонец-над-Нисой
    •  Яблонец 22:00 ЧФР Клуж ЧФР Клуж
  • Лига Европы. Квалификация
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Яблонец»

    В начале августа у «Яблонца» была неудачная попытка попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.

    В квалификации Лиги конференций оказалось не так сложно. Здесь «Яблонец» дважды разгромил словацкую «Жилину», выиграв с общим счетом 8:1.

    Между тем, «Яблонец» не очень удачно стартовал в чемпионате Чехии. В семи турах набрано лишь восемь очков.

    В минувшее воскресенье «Яблонец» прервал серию из пяти матчей без побед, обыграв дома «Карвину» со счетом 1:0.

    «Клуж»

    Тем временем «Клуж» начал еврокубковую кампанию с квалификации Лиги чемпионов.

    Сначала румынский клуб прошел гибралтарский «Линкольн», после чего проиграл по сумме двух матчей швейцарскому «Янг Бойз».

    Попытка попасть в групповой этап Лиги Европы тоже оказалась неудачной. «Клуж» дважды уступил сербской «Црвене Звезде».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Зато в чемпионате Румынии «Клуж» после восьми туров занимает первое место. После семи побед кряду в предыдущем туре команда проиграла на выезде «Ботошани».

    Прогноз и ставка

    На «Яблонец» в этом матче можно поставить за 2.91, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Клужа» — за 2.45.

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    В таком матче самое главное — не лезть в исходы. Соперники и сами не понимают, чего ожидать друг от друга.

    Но вполне вероятно, что команды обменяются голами.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.58.

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    «Яблонец» — «Клуж»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Яблонец» и «Клуж» пробить «верх»?
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