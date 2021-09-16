«Яблонец»
В начале августа у «Яблонца» была неудачная попытка попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.
В квалификации Лиги конференций оказалось не так сложно. Здесь «Яблонец» дважды разгромил словацкую «Жилину», выиграв с общим счетом 8:1.
Между тем, «Яблонец» не очень удачно стартовал в чемпионате Чехии. В семи турах набрано лишь восемь очков.
В минувшее воскресенье «Яблонец» прервал серию из пяти матчей без побед, обыграв дома «Карвину» со счетом 1:0.
«Клуж»
Тем временем «Клуж» начал еврокубковую кампанию с квалификации Лиги чемпионов.
Сначала румынский клуб прошел гибралтарский «Линкольн», после чего проиграл по сумме двух матчей швейцарскому «Янг Бойз».
Попытка попасть в групповой этап Лиги Европы тоже оказалась неудачной. «Клуж» дважды уступил сербской «Црвене Звезде».
Все прогнозы на Лигу конференций
Зато в чемпионате Румынии «Клуж» после восьми туров занимает первое место. После семи побед кряду в предыдущем туре команда проиграла на выезде «Ботошани».
Прогноз и ставка
На «Яблонец» в этом матче можно поставить за 2.91, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Клужа» — за 2.45.
В таком матче самое главное — не лезть в исходы. Соперники и сами не понимают, чего ожидать друг от друга.
Но вполне вероятно, что команды обменяются голами.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.58.