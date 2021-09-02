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    Поднимется ли Грузия в турнирной таблице?

    Грузия — Косово. Прогноз (к. 2.21) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Грузия — Косово
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    Джаба Канкава
    В матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 сборная Грузии примет сборную Косова на стадионе «Батуми» 2 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Грузия — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 02 Сентября 2021 года
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    Грузия

    После трех туров грузины занимают четвертое место в группе B. У них на счету всего одно очко и разница голов -2.

    Прошлый сборы команда начала с минимального поражения от сборной Швеции (0:1). После этого коллектив встретился с другим фаворитом группы — сборной Испании. Ей Грузия проиграла 1:2.

    31 марта хозяева провели поединок против сборной Греции, в котором им удалось набрать первое очко (1:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    2 июня у Грузии был товарищеский поединок с Румынией. В нем «крестоносцы» победили 2:1. Спустя 4 дня они с разгромным счетом 0:3 проиграли сборной Нидерландов.

    Косово

    Сборная Косова провела на один поединок меньше. В обоих она встретилась с фаворитами группы. Швеции команда проиграла 0:3, а Испании — 1:3.

    В случае победы «золотые мальчики» смогут обойти Грузию и возможно даже Грецию, которая находится на расстоянии двух очков.

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  • 23/08/2021

    • В первой половине июня косовцы провели 4 товарищеских спарринга. Они разгромили Сан-Марино 4:1, одолели Мальту 2:1, победили Гамбию 1:0 и проиграли 1:2 Гвинее.

    Гости уступили в трех выездных матчах подряд. В каждом из них они пропускали не менее двух мячей.

    Прогноз и ставка

    Судя по всему, ставки делают больше в пользу Грузии. На ее победу букмекеры предлагают 2.26, а на победу Косова можно поставить за 3.55. На ничью дают немного меньше 3.20.

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    Разницу между командами найти сложно, но если сравнить их выступления с фаворитами группы Испанией и Швецией, то выбор падет на грузинов.

    Грузия пропустил всего один мяч от Швеции и смогла забить Испании, уступив с минимальным разрывом в счете. Косовцы имеют 6 пропущенных голов от этих же соперников — больше, чем у любой другой команды группы. Рекомендуемая ставка — победа сборной Грузии.

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    Грузия — Косово: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли Грузия в турнирной таблице?
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