Португалия сыграет на своем поле с Францией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 23 июня, начало — в 22:00 мск. Португалия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Португалия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Португалии

После уверенного старта португальцы заметно снизили свои акции. Поражение от немцев (2:4) поставила под сомнение перспективы команды защитить свой титул.

Криштиану Роналду делал все, что мог, но слишком уж легко пропускала сборная Португалии. Что уж там, если два из четырех мячей в пассиве защитников «европейских бразильцев».

Впрочем, даже ничьей команде хватит для прохода в плей-офф. Разница забитых и пропущенных мячей у португальцев положительная.

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Вот только проблемы в обороне могут сыграть с командой злую шутку. К тому же, вряд ли сыграет и форвард Жоау Феликс.

Сборная Франции

Все было в руках французов еще в минувшем туре. Вот только недооценка венгров и неумение реализовывать моменты привели к ничьей (1:1).

Теперь матч с португальцами имеет для команды важнейшее турнирное значение. Проигрывать сборной Франции теперь категорически нельзя.

Из кадровых потерь стоит отметить Усмана Дембеле. Форвард получил травму бедра, хотя очень не помешал бы «трехцветным» в этом матче.

Не факт, что сможет принять участие в матче и Кингсли Коман. Так что вся надежда вновь лежит на Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.28, на ничью за 2.95, а на Португалию — за 4.00.

Сборная Германии показала свою реальную силу в минувшем туре, и явно постарается продолжить мощный ход.

Португальцы после конфуза в минувшем туре явно настроены проявить себя в атаке .

Обе команды максимально мотивированы, так что стоит ожидать от них активности в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.