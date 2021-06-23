Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреас КристенсенГерой дня: Андреас Кристенсен Юссуф ПоульсенКошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020 Сборная БельгииПогром в Копенгагене выбил Россию из турнира. Что еще произошло в группе B?
  • 07:04
    • Сборная Аргентины обыграла Парагвай на Кубке Америки-2021
  • 11:46
    • «Доброе утро». Черчесов отказался от общения с журналистами после возвращения в Москву
  • 11:21
    • Черчесов: Мы не слепые. Мы и свет в конце тоннеля видим, и дверь, куда идти
  • 09:53
    • Орлов назвал провалом выступление сборной России на Евро-2020
  • 07:51
    • Черчесов: Никаких оправданий для сборной России нет
  • 07:36
    • Онопко выразил готовность возглавить сборную России
  • 06:50
    • Определились две пары команд в 1/8 финала Евро-2020
    Все новости спорта

    Португалия и Франция сыграют результативно?

    Португалия — Франция. Дерзкая ставка за 5.10 на матч Евро-2020 23 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Португалия — Франция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    Португалия сыграет на своем поле с Францией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 23 июня, начало — в 22:00 мск. Португалия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Португалия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Группа F 23 Июня 2021 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 22:00 Франция Франция
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    Сборная Португалии

    После уверенного старта португальцы заметно снизили свои акции. Поражение от немцев (2:4) поставила под сомнение перспективы команды защитить свой титул.

    Криштиану Роналду делал все, что мог, но слишком уж легко пропускала сборная Португалии. Что уж там, если два из четырех мячей в пассиве защитников «европейских бразильцев».

    Впрочем, даже ничьей команде хватит для прохода в плей-офф. Разница забитых и пропущенных мячей у португальцев положительная.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Вот только проблемы в обороне могут сыграть с командой злую шутку. К тому же, вряд ли сыграет и форвард Жоау Феликс.

    Сборная Франции

    Все было в руках французов еще в минувшем туре. Вот только недооценка венгров и неумение реализовывать моменты привели к ничьей (1:1).

    Теперь матч с португальцами имеет для команды важнейшее турнирное значение. Проигрывать сборной Франции теперь категорически нельзя.

  • Короче, Евро. 21-22 июня
  • Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 21 июня 2021 года
  • Сегодня

    • Из кадровых потерь стоит отметить Усмана Дембеле. Форвард получил травму бедра, хотя очень не помешал бы «трехцветным» в этом матче.

    Не факт, что сможет принять участие в матче и Кингсли Коман. Так что вся надежда вновь лежит на Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.28, на ничью за 2.95, а на Португалию — за 4.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Сборная Германии показала свою реальную силу в минувшем туре, и явно постарается продолжить мощный ход.

    Португальцы после конфуза в минувшем туре явно настроены проявить себя в атаке.

    Обе команды максимально мотивированы, так что стоит ожидать от них активности в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Астана — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фольгоре — Приштина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Интер Эскальдес-Энгордани
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вегас — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • 22:06 19/06/2021     Логотип Евро-2020
  • Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд
    • 23:37 17/06/2021     Юссуф Поульсен
  • Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
    • 00:55
    Португалия — Франция: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 23.06.2021. Прогнозы на футбол. Португалия и Франция сыграют результативно?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры