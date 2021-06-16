Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АмерикиПир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты Стадион «Уэмбли» примет финалКак Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики Фрагмент матчаКубок Стэнли. «Вегас» выиграл серию у «Колорадо»
  • 08:08
    • Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2021
  • 07:16
    • Россия может претендовать на проведение Евро-2028 или Евро-2032
  • 23:21
    • Де Брейне не сыграет в матче против сборной России
  • 21:46
    • Крейчикова победила Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • 17:47
    • Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 21:08
    • ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ
  • 18:03
    • СМИ: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым
    Все новости спорта

    Создадут ли Польша и Швеция проблемы Испании?

    Группа E на Евро-2020. Прогноз и ставки на чемпионат Европы по футболу в группе E

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на сборную Польши Прогнозы на сборную Словакии Прогнозы на сборную Швеции Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Группа E на Евро-2020
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Испания не проигрывает восемь матчей кряду
    В группе E Евро-2020 сыграют Испания, Польшая, Словакия и Швеция. Кто выйдет победителем? Группа E на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Польша

    Сборная Польши потерпела одно поражение в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. Правда, только в одной игре была зафиксирована победа.

    В марте этого года подопечные Паулу Соузы провели отборочным матче чемпионата мира, начав с выездной результативной ничьи с Венгрией (3:3).

    Затем сборная Польши дома разгромила Андорру (3:0), а вот выездной матч с Англией закончился поражением со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Словакия

    Сборная Словакии не проигрывает пять матчей кряду. Только в одном поединке этой серии она одержала победу. В 1-м туре отбора ЧМ-2022 подопечные Штефана Тарковича тоже сыграли неубедительно против Кипра (0:0).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Матч второго тура подтвердил кризис в словацкой сборной, которая дома сыграла вничью с Мальтой (2:2), проигрывая после первого тайма со счетом 0:2.

    Испания

    Сборная Испании не проигрывает восемь поединков кряду. В четырех из них «Фурия Роха» одержала победы.

    В этом году подопечные Луиса Энрике провели четыре матча в рамках квалификации ЧМ-2022. Сначала они поделили очки с Грецией (1:1), а затем обыграли Грузию (2:1) и Косово (3:1), а также разошлись миром с Португалией (0:0).

  • Лучшие молодые таланты Евро-2020: Гарсия, Мендеш Тюрам и другие
  • Континентальное первенство может сделать из некоторых тинэйджеров новых звезд
  • 08/06/2021

    • Швеция

    Сборная Швеции выиграла шесть предыдущих матчей кряду во всех турнирах. Перед этим у нее было только две победы в восьми поединках.

    Старт квалификации на ЧМ-2022 для «желто-синих» удался вполне успешно. Они добились выездных викторий над Косово (3:0) и домашней над сборной Грузии (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Испанию, коэффициент на победу которой в ней равен 1,30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Следом за ней лучшие шансы имеет Польша — 6,50. Меньше оценивается успех Швеции — 7,00. Еще меньше — Словакии — 17,00.

    Наши прогноз и ставка — Испания победит в группе за 1,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Япония — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:25
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.74
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йемен — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Сборная России
  • Россия на Евро: Проблемы с составом, новая схема и две игры в Санкт-Петербурге
    • 03:13 06/06/2021     Александр Соболев и Георгий Джикия
  • Финальный аккорд перед Евро-2020 дался нелегко. Россия минимально обыграла Болгарию и потеряла основного защитника
    • 23:18 05/06/2021
    Группа E на Евро-2020: прогноз, ставка (1.30), статистика, коэффициенты матча 16.06.2021. Прогнозы на футбол. Создадут ли Польша и Швеция проблемы Испании?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры