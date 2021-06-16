В группе E Евро-2020 сыграют Испания, Польшая, Словакия и Швеция. Кто выйдет победителем? Группа E на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Сборная Польши потерпела одно поражение в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. Правда, только в одной игре была зафиксирована победа.

В марте этого года подопечные Паулу Соузы провели отборочным матче чемпионата мира, начав с выездной результативной ничьи с Венгрией (3:3).

Затем сборная Польши дома разгромила Андорру (3:0), а вот выездной матч с Англией закончился поражением со счетом 1:2.

Все прогнозы на Евро-2020

Словакия

Сборная Словакии не проигрывает пять матчей кряду. Только в одном поединке этой серии она одержала победу. В 1-м туре отбора ЧМ-2022 подопечные Штефана Тарковича тоже сыграли неубедительно против Кипра (0:0).

Календарь и таблица Евро-2020

Матч второго тура подтвердил кризис в словацкой сборной, которая дома сыграла вничью с Мальтой (2:2), проигрывая после первого тайма со счетом 0:2.

Испания

Сборная Испании не проигрывает восемь поединков кряду. В четырех из них «Фурия Роха» одержала победы.

В этом году подопечные Луиса Энрике провели четыре матча в рамках квалификации ЧМ-2022. Сначала они поделили очки с Грецией (1:1), а затем обыграли Грузию (2:1) и Косово (3:1), а также разошлись миром с Португалией (0:0).

Швеция

Сборная Швеции выиграла шесть предыдущих матчей кряду во всех турнирах. Перед этим у нее было только две победы в восьми поединках.

Старт квалификации на ЧМ-2022 для «желто-синих» удался вполне успешно. Они добились выездных викторий над Косово (3:0) и домашней над сборной Грузии (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Испанию, коэффициент на победу которой в ней равен 1,30.

Следом за ней лучшие шансы имеет Польша — 6,50. Меньше оценивается успех Швеции — 7,00. Еще меньше — Словакии — 17,00.

Наши прогноз и ставка — Испания победит в группе за 1,30.