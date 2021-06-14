14 июня в Глазго на «Хэмпден Парк» сборная Шотландии примет сборную Чехии в рамках первого тура чемпионата Европы. Начало поединка в 16:00 мск. Шотландия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Шотландцы перестали проигрывать после старта отбора на чемпионат мира. С того момента прошло 5 матчей, в период которых хозяева набрали 2 победы и 3 ничьи.

Сборная Шотландии начала серию с двух ничьих подряд. Она отобрала очки у Австрии (2:2), а после разошлась миром с Израилем (1:1). Под конец мартовского сбора «Тартановая армия» разгромила команду Фарерских островов 4:0.

В рамках подготовки к Евро-2020 шотландская команда приятно удивила в игре с Нидерландами, где смогла добиться ничьи 2:2. Спустя 4 дня в контрольном поединке она одолела Люксембург 1:0.

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В домашних стенах сборная Шотландии не знает вкуса поражений на протяжении 8 поединков.

Чехия

Чехам повезло меньше. У них был непростой календарь, из-за чего команда достаточно много потеряла. В четырех последних выступлениях у нее лишь одна победа, а в остальном 2 поражения и ничья.

Прогноз на Шотландия — Чехия Помогут ли шотландцам родные стены?

Сборной Чехии попались не самые легкие соперники. В группе отбора на ЧМ коллектив играл с Бельгией, Эстонией и Уэльсом. Стартовав с разгрома эстонцев (6:2), чехи смогли отобрать очки у бельгийцев (1:1). Однако «Народная команда» не смогла увезти очки с Уэльса (0:1).

Следом за поражением от валлийцев последовал разгром от сборной Италии со счетом 4:0. В итоге Чехия смогла прервать серию из трех игр без побед во встрече с Албанией (3:1).

Чешская команда имеет четыре поражения в пяти выездных поединках.

Ставка

Шотландия, несмотря на три победы подряд в очных встречах, не является фаворитом. Букмекеры дают 2.90 и 2.85 соответственно на победу одной и другой команды. Ничья выставлена с коэффициентом 3.05.

Несмотря на то, что в последний раз команды провели не самый результативный поединок, считаем, что в этот раз ситуация будет другой. И шотландцы, и чехи как пропускают, так и забивают сами.