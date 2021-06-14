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    Шотландия — Чехия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Евро-2020 14 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Чехия
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    Скотт Мактомини
    14 июня в Глазго на «Хэмпден Парк» сборная Шотландии примет сборную Чехии в рамках первого тура чемпионата Европы. Начало поединка в 16:00 мск. Шотландия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 14 Июня 2021 года
    Шотландия
  • Евро-2020. Группа D
    •  Шотландия 16:00 Чехия Чехия
  • Прага
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.75
  • X
  • 3.02
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    Шотландия

    Шотландцы перестали проигрывать после старта отбора на чемпионат мира. С того момента прошло 5 матчей, в период которых хозяева набрали 2 победы и 3 ничьи.

    Сборная Шотландии начала серию с двух ничьих подряд. Она отобрала очки у Австрии (2:2), а после разошлась миром с Израилем (1:1). Под конец мартовского сбора «Тартановая армия» разгромила команду Фарерских островов 4:0.

    В рамках подготовки к Евро-2020 шотландская команда приятно удивила в игре с Нидерландами, где смогла добиться ничьи 2:2. Спустя 4 дня в контрольном поединке она одолела Люксембург 1:0.

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    В домашних стенах сборная Шотландии не знает вкуса поражений на протяжении 8 поединков.

    Чехия

    Чехам повезло меньше. У них был непростой календарь, из-за чего команда достаточно много потеряла. В четырех последних выступлениях у нее лишь одна победа, а в остальном 2 поражения и ничья.

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    • Сборной Чехии попались не самые легкие соперники. В группе отбора на ЧМ коллектив играл с Бельгией, Эстонией и Уэльсом. Стартовав с разгрома эстонцев (6:2), чехи смогли отобрать очки у бельгийцев (1:1). Однако «Народная команда» не смогла увезти очки с Уэльса (0:1).

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    • Следом за поражением от валлийцев последовал разгром от сборной Италии со счетом 4:0. В итоге Чехия смогла прервать серию из трех игр без побед во встрече с Албанией (3:1).

    Чешская команда имеет четыре поражения в пяти выездных поединках.

    Ставка

    Шотландия, несмотря на три победы подряд в очных встречах, не является фаворитом. Букмекеры дают 2.90 и 2.85 соответственно на победу одной и другой команды. Ничья выставлена с коэффициентом 3.05.

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    Несмотря на то, что в последний раз команды провели не самый результативный поединок, считаем, что в этот раз ситуация будет другой. И шотландцы, и чехи как пропускают, так и забивают сами.

    За отрезок в 5 игр у Шотландии пропущено 5 голов, а у Чехии — 9. Вариант исхода тотал больше 2 оценивается коэффициентом 1.90. Предлагаем поставить именно на него.

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