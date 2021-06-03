3 июня в товарищеском поединке сборная Андорры на своем поле примет национальную команду Ирландии. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Андорра — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

В текущем календарном году сборная Андорры успела провести три матча, которые все пришлись на квалификацию к чемпионату мира в Катаре.

Все эти игры «почтальоны» провели неудачно, уступив во всех них. Начали они компанию с домашнего фиаско от Албании 0:1, затем в гостях были разгромлены 0:3 Польшей, после чего крупно проиграли в родных стенах Венгрии со счетом 1:4.

Сейчас у «футбольного карлика» 14-матчевая серия без побед, в которой они трижды сыграли вничью и 11 раз были повержены. В этот период в десяти поединках они не забивали ни одного гола.

Все прогнозы на футбол

Последняя виктория Андорры датирована ноябрем 2019 года, одолев тогда дома Молдавию 1:0. В данный момент у андоррцев серия из семи фиаско кряду.

Ирландия

Команда Ирландии также провела три встречи в этом году, где только две пришлись на отбор ЧМ-2022, в которых они проиграли в гостях 2:3 Сербии 0:1 сенсационно дома Люксембургу.

Еще «парни в зеленом» отыграли и один товарищеский матч, расписав мировую с хозяином предстоящего Мундиале — сборной Катара, завершив ее со счетом 1:1.

У ирландцев сейчас также длительная безвыигрышная серия, состоящая из 12 встреч, где они шесть встреч проиграли и столько же раз сыграли вничью. Последний раз островитяне выигрывали в том же ноябре 2019 года.

Между собой эти сборные встречались четыре раза. Во всех этих играх побеждали только ирландцы — 3:0, 2:0 и дважды по 3:1.

Прогноз и ставка на Андорра — Ирландия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Ирландии предлагают — 1.13.

На викторию Андорры дают — 19.00, ничья оценена — в 8.00.

Ирландцы в последнее время выступают совсем неубедительно, так что вряд ли смогут рассчитывать на крупную победу. Поэтому в этой игре ставим на хозяев с форой + 2,5.