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    «Парни в зеленом» вновь будут иметь трудности?

    Андорра — Ирландия. Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, товарищеский матч, 3 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Ирландия
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    Сборная Ирландии
    3 июня в товарищеском поединке сборная Андорры на своем поле примет национальную команду Ирландии. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Андорра — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 03 Июня 2021 года
    Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 19:00 Ирландия Ирландия
  • Дублин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 19.00
  • X
  • 8.50
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  • 1.13
  • Ставка!
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    Андорра

    В текущем календарном году сборная Андорры успела провести три матча, которые все пришлись на квалификацию к чемпионату мира в Катаре.

    Все эти игры «почтальоны» провели неудачно, уступив во всех них. Начали они компанию с домашнего фиаско от Албании 0:1, затем в гостях были разгромлены 0:3 Польшей, после чего крупно проиграли в родных стенах Венгрии со счетом 1:4.

    Сейчас у «футбольного карлика» 14-матчевая серия без побед, в которой они трижды сыграли вничью и 11 раз были повержены. В этот период в десяти поединках они не забивали ни одного гола.

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    Последняя виктория Андорры датирована ноябрем 2019 года, одолев тогда дома Молдавию 1:0. В данный момент у андоррцев серия из семи фиаско кряду.

    Ирландия

    Команда Ирландии также провела три встречи в этом году, где только две пришлись на отбор ЧМ-2022, в которых они проиграли в гостях 2:3 Сербии 0:1 сенсационно дома Люксембургу.

    Еще «парни в зеленом» отыграли и один товарищеский матч, расписав мировую с хозяином предстоящего Мундиале — сборной Катара, завершив ее со счетом 1:1.

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    • У ирландцев сейчас также длительная безвыигрышная серия, состоящая из 12 встреч, где они шесть встреч проиграли и столько же раз сыграли вничью. Последний раз островитяне выигрывали в том же ноябре 2019 года.

    Между собой эти сборные встречались четыре раза. Во всех этих играх побеждали только ирландцы — 3:0, 2:0 и дважды по 3:1.

    Прогноз и ставка на Андорра — Ирландия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Ирландии предлагают — 1.13.

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    На викторию Андорры дают — 19.00, ничья оценена — в 8.00.

    Ирландцы в последнее время выступают совсем неубедительно, так что вряд ли смогут рассчитывать на крупную победу. Поэтому в этой игре ставим на хозяев с форой + 2,5.

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