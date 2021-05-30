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    «Канзас» поквитается с «Хьюстоном» за гостевое поражение

    «Спортинг Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, МЛС, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо»
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    «Спортинг Канзас Сити»
    «Спортинг Канзас Сити» сыграет на своем стадионе с «Хьюстон Динамо» в матче 8-го тура регулярного чемпионата МЛС. Поединок состоится 30 мая, начало — в 03:30 по мск. «Спортинг Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.90
  • 2
  • 5.50
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    «Спортинг Канзас Сити»

    Клуб из Канзаса — середняк с претензиями, в прошлом сезоне выигравший Западную конференцию благодаря тому, что из-за эпидемии ковида команды сыграли разное количество матчей.

    Таким образом «Канзас» обошел «Сиэтл» и «Портленд», потому что сыграл меньше игр, хотя все команды набрали по 39 очков. Зато в плей-офф он неожиданно крупно дома проиграл «Миннесоте» (0:3).

    «Канзас» начал май с выездного поражения от «Реал Солт Лейк» (1:3), после чего дома вырвал победу у «Остина» (2:1) и в гостях уступил «Хьюстону» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    В последних матчах подопечные Питера Вермеса разгромили дома «Ванкувер Уайткэпс» (3:0) и на выезде победили «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:1).

    После 7 матчей регулярки «Канзас» с 13 очками идет на втором месте в Западной конференции. разница мячей 12-8, 4 гола забил Алан Пулидо.

    «Хьюстон Динамо»

    «Динамовцы» — некогда сильный клуб (два кубка MLS, Кубок США в 2018 году), упавший на дно. В прошлом сезоне она заняли 12 место в конференции и 25 место в общем зачете (21 очко в 23 матчах).

    После прошлогоднего провала «Хьюстон» нанял нового тренера Таба Рамоса, и пока дела идут неплохо — после 7 туров команда идет на 4-м месте с 11 очками и разницей мячей 9-9.

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  • 24/05/2021

    • Май «Динамо» начало с двух ничьих 1:1 — с «Лос Анджелесом» дома и «Далласом» в гостях, а затем на своем поле обыграло «Канзас» благодаря голу по втором тайме — 1:0.

    В последних матчах «Хьюстон» в гостях уступил « Колорадо Рэпидс» (1:3), а на своем поле победил «Ванкувер Уайткэпс» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Канзаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Хьюстона» — 5.20.

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    В последних пяти матчах между командами «Хьюстон» победил трижды, а «Канзас» — дважды, и лишь в одном матче было забито менее трех мячей.

    В этом сезоне «Канзас» дома пока не проигрывает, дважды победив, а «Хьюстон» — не выигрывает, дважды проиграв. Прогнозируем, что «Канзас» не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.62 и ТБ 2,5 1.57.

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