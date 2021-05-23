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    «Мальорка» — «Сарагоса». Прогноз (к. 1.92) на футбол, чемпионат Испании, 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    В воскресенье, 23 мая, в рамках 41-го тура второго испанского дивизиона «Мальорка» в родных стенах сразится с «Сарагосой». Встреча стартует в 19:15 по мск. «Мальорка» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мальорка»

    По итогам прошлого тура «Мальорка» добилась своего возвращения в Примеру. Сейчас балеарцы с 78 очками находятся на второй позиции, но еще могут побороться за первую строку.

    Островитяне вышли победителями из двух своих последних игр. Сперва они в родных стенах обыграли «Алькоркон» (2:0), после чего минимально справились на выезде с «Тенерифе» — 1:0.

    Еще ранее «киноварные» на выезде расписали мировую против «Малаги» (1:1), а перед этим дома смогли одолеть «Мирандес» (2:1), прервав на тот момент серию из двух фиаско.

    Все прогнозы на футбол

    На текущий момент у «Мальорки» 7-матчевая беспроигрышная домашняя серия, где она выиграла шесть поединков и раз сыграла вничью. При этом в данном отрезке команда пропустила лишь два гола.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» с 50 зачетными пунктами находится на десятой позиции в турнирной таблице Сегунды, уже обезопасив себя от вылета.

    К данной игре арагонцы подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, которая началась с трех ничьих подряд, где они расписали мировую дома с хихонским «Спортингом» и с «Эспаньолом» (по 0:0), а также на выезде с «Луго» (2:2).

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    • После этого обладатель Кубка кубков-1995 вышел победителем из двух встреч, поочередно одолев в гостях «Лас-Пальмас» (2:0) и на своей территории «Кастельон» (3:0).

    Только две из последних восьми встреч на выезде «Сарагоса» смогла выиграть, еще три раза она сыграла вничью и потерпела столько же неудач.

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    Игра первого круга этих команд завершилась без забитых мячей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальорки» — 1.74, победа «Сарагосы» — 4.52, ничья — 3.83.

    Оба коллектива уже решили свои задачи на сезон, так что они наверняка сыграют в свое удовольствие и забитые мячи влетят в обе стороны.

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