«Гранада»
Перед заключительным туром у «Гранады» на счету находится 45 очков, с которыми она
В своей последнгей проведенной игре первенства «насриды» проиграли на выезде «Алавесу» со счетом 2:4, что стало для них четвертое подряд поражением, где только в одном поединке они не смогли забить.
Перед этим «красно-белые» вышли победителями в трех из четырех встреч чемпионата при одном фиаско. Стоит отметить, что вот уже 15 поединков подряд они не играет вничью, выиграв пять игр и десять раз уступив.
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На своей территории «Гранада» проигрывала в трех из четырех предыдущих матчей, а также добилась одной виктории.
«Хетафе»
В турнирной таблице испанского первенства «Хетафе»
В минувшем туре первенства «городские» на своем поле переиграли «Леванте» со счетом 2:1. Этой викторий они прервали свою серию из трех поражений кряду с одинаковым результатом по 0:1.
К слову, «синие» за предыдущие 12 последних матчей Примеры добились всего лишь двух выигрышей, еще четыре раза делили очки со своими оппонентами и шесть раз уходили с поля ни с чем.
Вне родных стен «Хетафе» удалось выиграть только один из десяти последних матчей, одну игру свел вничью и потерпел аж восемь неудач.
«Гранада» выиграла у «Хетафе» два последних матча. В первом круге «насриды» обыграли «городских» на их поле со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на «Гранада» — «Хетафе»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хетафе» предлагают — 2.68.
На викторию «Гранады» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.44.
Только одну из последних очных шести встреч эти коллективы завершили на тотал меньше 2,5. А учитывая не особую важность этой игры, то опять можно ожидать верхового исхода. Наш прогноз — ТБ 2,5.