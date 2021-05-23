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    Ставим на очередной верховой матч

    «Гранада» — «Хетафе». Прогноз и ставка (к. 1.99) на футбол, чемпионат Испании, 23 мая 2021 года

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    «Гранада»
    23 мая в заключительном туре испанской Примеры сезона 2020/21 «Гранада» на своей арене примет «Хетафе». Встреча начнется в 19:30 по мск. «Гранада» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Мая 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 19:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
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    «Гранада»

    Перед заключительным туром у «Гранады» на счету находится 45 очков, с которыми она занимает десятое место. В лучшем случае ей удастся опередить «Атлетик», от которого она отстает на одно очко.

    В своей последнгей проведенной игре первенства «насриды» проиграли на выезде «Алавесу» со счетом 2:4, что стало для них четвертое подряд поражением, где только в одном поединке они не смогли забить.

    Перед этим «красно-белые» вышли победителями в трех из четырех встреч чемпионата при одном фиаско. Стоит отметить, что вот уже 15 поединков подряд они не играет вничью, выиграв пять игр и десять раз уступив.

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    На своей территории «Гранада» проигрывала в трех из четырех предыдущих матчей, а также добилась одной виктории.

    «Хетафе»

    В турнирной таблице испанского первенства «Хетафе» находится на 16 месте, имея на своем счету 37 очков и ниже коллектив уже точно не опустится.

    В минувшем туре первенства «городские» на своем поле переиграли «Леванте» со счетом 2:1. Этой викторий они прервали свою серию из трех поражений кряду с одинаковым результатом по 0:1.

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    • К слову, «синие» за предыдущие 12 последних матчей Примеры добились всего лишь двух выигрышей, еще четыре раза делили очки со своими оппонентами и шесть раз уходили с поля ни с чем.

    Вне родных стен «Хетафе» удалось выиграть только один из десяти последних матчей, одну игру свел вничью и потерпел аж восемь неудач.

    «Гранада» выиграла у «Хетафе» два последних матча. В первом круге «насриды» обыграли «городских» на их поле со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Гранада» — «Хетафе»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хетафе» предлагают — 2.68.

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    На викторию «Гранады» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.44.

    Только одну из последних очных шести встреч эти коллективы завершили на тотал меньше 2,5. А учитывая не особую важность этой игры, то опять можно ожидать верхового исхода. Наш прогноз — ТБ 2,5.

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