23 мая в заключительном туре испанской Примеры сезона 2020/21 «Гранада» на своей арене примет «Хетафе». Встреча начнется в 19:30 по мск. «Гранада» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Перед заключительным туром у «Гранады» на счету находится 45 очков, с которыми она занимает десятое место . В лучшем случае ей удастся опередить «Атлетик», от которого она отстает на одно очко.

В своей последнгей проведенной игре первенства «насриды» проиграли на выезде «Алавесу» со счетом 2:4, что стало для них четвертое подряд поражением, где только в одном поединке они не смогли забить.

Перед этим «красно-белые» вышли победителями в трех из четырех встреч чемпионата при одном фиаско. Стоит отметить, что вот уже 15 поединков подряд они не играет вничью, выиграв пять игр и десять раз уступив.

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На своей территории «Гранада» проигрывала в трех из четырех предыдущих матчей, а также добилась одной виктории.

«Хетафе»

В турнирной таблице испанского первенства «Хетафе» находится на 16 месте , имея на своем счету 37 очков и ниже коллектив уже точно не опустится.

В минувшем туре первенства «городские» на своем поле переиграли «Леванте» со счетом 2:1. Этой викторий они прервали свою серию из трех поражений кряду с одинаковым результатом по 0:1.

К слову, «синие» за предыдущие 12 последних матчей Примеры добились всего лишь двух выигрышей, еще четыре раза делили очки со своими оппонентами и шесть раз уходили с поля ни с чем.

Вне родных стен «Хетафе» удалось выиграть только один из десяти последних матчей, одну игру свел вничью и потерпел аж восемь неудач.

«Гранада» выиграла у «Хетафе» два последних матча. В первом круге «насриды» обыграли «городских» на их поле со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Гранада» — «Хетафе»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хетафе» предлагают — 2.68.

На викторию «Гранады» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.44.

Только одну из последних очных шести встреч эти коллективы завершили на тотал меньше 2,5. А учитывая не особую важность этой игры, то опять можно ожидать верхового исхода. Наш прогноз — ТБ 2,5.