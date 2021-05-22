«Кротоне»
«Кротоне» уже давно потерял возможность остаться в Серии А. У коллектива на счету всего 22 очка и предпоследнее место.
Восемь из 11 последних матчей чемпионата страны «акулы» проиграли, а также две игры выиграли при одной ничьей.
Первая победа была одержана в матче с «Пармой» со счетом 4:3, а вторая — против «Вероны» с результатом 2:1 в позапрошлом туре.
В минувшем туре коллектив разошелся миром на выезде с «Беневенто» (1:1), который также уже вылетел в Серию B.
«Фиорентина»
«Фиорентина» на текущий момент занимает 13 место. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков — клубу уже давно не грозит понижение в классе.
В активе у команды сейчас 39 очков. Отставание от топ-10 составяет пять баллов, поэтому «Скуадра Виола» уже не сможет подняться из нижней части таблицы.
«Фиорентина» в позапрошлом туре разошлась миром с «Кальяри» (0:0), а в прошлом — уступила «Наполи» (0:2) дома.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.