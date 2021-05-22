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    Завершит ли «Фиорентина» победой сезон Серии А?

    «Кротоне» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Италии, 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кротоне» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина» идет на 13 месте
    В субботу, 22 мая, в 38-м туре итальянской Серии А «Кротоне» на стадионе «Эцио Сцида» сразится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 21:45 по мск. «Кротоне» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Мая 2021 года
    Кротоне
  • Италия. Серия А
    •  Кротоне 21:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    Коэффициенты на матч
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    «Кротоне»

    «Кротоне» уже давно потерял возможность остаться в Серии А. У коллектива на счету всего 22 очка и предпоследнее место.

    Восемь из 11 последних матчей чемпионата страны «акулы» проиграли, а также две игры выиграли при одной ничьей.

    Первая победа была одержана в матче с «Пармой» со счетом 4:3, а вторая — против «Вероны» с результатом 2:1 в позапрошлом туре.

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    В минувшем туре коллектив разошелся миром на выезде с «Беневенто» (1:1), который также уже вылетел в Серию B.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» на текущий момент занимает 13 место. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков — клубу уже давно не грозит понижение в классе.

    В активе у команды сейчас 39 очков. Отставание от топ-10 составяет пять баллов, поэтому «Скуадра Виола» уже не сможет подняться из нижней части таблицы.

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  • 18/05/2021

    • «Фиорентина» в позапрошлом туре разошлась миром с «Кальяри» (0:0), а в прошлом — уступила «Наполи» (0:2) дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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