В субботу, 22 мая, в 38-м туре итальянской Серии А «Кротоне» на стадионе «Эцио Сцида» сразится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 21:45 по мск. «Кротоне» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кротоне»

«Кротоне» уже давно потерял возможность остаться в Серии А. У коллектива на счету всего 22 очка и предпоследнее место.

Восемь из 11 последних матчей чемпионата страны «акулы» проиграли, а также две игры выиграли при одной ничьей.

Первая победа была одержана в матче с «Пармой» со счетом 4:3, а вторая — против «Вероны» с результатом 2:1 в позапрошлом туре.

Все прогнозы на Серию А

В минувшем туре коллектив разошелся миром на выезде с «Беневенто» (1:1), который также уже вылетел в Серию B.

«Фиорентина»

«Фиорентина» на текущий момент занимает 13 место. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков — клубу уже давно не грозит понижение в классе.

В активе у команды сейчас 39 очков. Отставание от топ-10 составяет пять баллов, поэтому «Скуадра Виола» уже не сможет подняться из нижней части таблицы.

«Фиорентина» в позапрошлом туре разошлась миром с «Кальяри» (0:0), а в прошлом — уступила «Наполи» (0:2) дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.