ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов»Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи» «МЮ» — «Лестер»АПЛ. «МЮ» короновал «Ман Сити», «Арсенал» выиграл у «Челси», «Тоттенхэм» примет «волков» Ферран ТорресТоррес напомнил о себе. Форвард «МанСити» оформил хет-трик в матче с «Ньюкаслом»
  • 07:00
    • Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон» на старте плей-офф НХЛ
  • 21:23
    • «Ювентус» победил «Интер» и вернулся в зону Лиги чемпионов
  • 21:14
    • «Лестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии
  • 00:21
    • Источник: Зидан сообщил игрокам «Реала», что покинет клуб
  • 23:49
    • «Рома» обыграла «Лацио», лишив команду Индзаги шансов на ЛЧ
  • 22:50
    • Объявлен предварительный состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
  • 22:35
    • Джокович сыграет с Надалем в финале «Мастерса» в Риме
    Все новости спорта

    «Красные братья» смогут удивить чемпиона

    «Мальме» — «Кальмар». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Чемпионат Швеции, 17 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Мальмё
    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Кальмар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболист «Кальмара»
    В 7-м туре шведской Аллсвенскан «Мальме» в родных стенах сразится с «Кальмаром». Игра состоится 17 мая, начало — в 19:30 по мск. «Мальме» — «Кальмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мальме»

    «Мальме» в минувшем сезоне стал победителем шведского первенства, опередив ближайшего преследователя на девять баллов. За 30 проведенных игр команда проиграла только в четырех из них при 17 победах.

    В текущем чемпионате Швеции «небесно-голубые» провели шесть матчей, разжившись в них 11 баллами, с которыми идут на третьей строке, проигрывая лидеру уже четыре очка.

    Стартовал действующий чемпион с двух викторий подряд, переиграв дома 3:2 «Хаммарбю» и 2:1 на выезде «Хеккен». Потом он расписал мировую с «Эстерсундом» (1:1) в родных стенах.

    Все прогнозы на футбол

    В четвертом туре «Мальме» потерпел первое фиаско в сезоне, проиграв на выезде на данный момент лидирующему «Юргордену» со счетом 1:3, после чего обыграл в родных стенах «Варберг» (3:2) и сыграл вничью с АИКом (1:1) в гостях.

    «Кальмар»

    «Кальмар» в прошлом чемпионате занял 14 место и отстаивал свое право на элиту через переходные поединки с третьей командой первого дивизиона.

    В двух матчевом противостоянии «красные братья» смогли дважды обыграть «Йенчепинг»: 3:1 в гостях и 1:0 на своей территории. Тем самым они остались в Аллсвенскан.

  • Торрес напомнил о себе. Форвард «МанСити» оформил хет-трик в матче с «Ньюкаслом»
  • «Горожане» одержали победу резервным составом
  • Вчера

    • В текущем первенстве после шести туров коллектив идет на шестой позиции, еще не проиграв в этом сезоне, дважды победив и четыре поединка закончив мировыми исходами.

    К данной игре «Кальмар» подходит с серией из трех ничьих, поочередно поделив очки с «Сириусом» (1:1) и «Эльфсборгом» (2:2) на выезде, а также с «Гетеборгом» (0:0) дома в минувшем игровом дне.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В прошлом сезоне «Мальме» дважды взял верх над «Кальмаром» — 2:1 на своем поле и 4:0 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Мальме» — «Кальмар»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.44, победа «Кальмара» — 7.30, ничья — 4.60.

    «Красные братья» в этом сезоне демонстрируют пока неплохие результаты, и вполне могут дать бой чемпиону даже на его поле. Ставим в этой игре с форой +1,5 на «Кальмар».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Се Шувэй — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Уфа — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Хэбей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Плишкова — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» выиграла 9-й титул кряду
  • «Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
    • 02:02 10/05/2021     «Спартак» — «Химки»
  • Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой
    • 02:09 11/05/2021     «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золото
  • Ла Лига: расклады в борьбе за чемпионство
    • 04:04 12/05/2021
    «Мальме» — «Кальмар»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 17.05.2021. Прогнозы на футбол. «Красные братья» смогут удивить чемпиона
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры