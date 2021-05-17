В 7-м туре шведской Аллсвенскан «Мальме» в родных стенах сразится с «Кальмаром». Игра состоится 17 мая, начало — в 19:30 по мск. «Мальме» — «Кальмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

«Мальме» в минувшем сезоне стал победителем шведского первенства , опередив ближайшего преследователя на девять баллов. За 30 проведенных игр команда проиграла только в четырех из них при 17 победах.

В текущем чемпионате Швеции «небесно-голубые» провели шесть матчей, разжившись в них 11 баллами, с которыми идут на третьей строке, проигрывая лидеру уже четыре очка.

Стартовал действующий чемпион с двух викторий подряд, переиграв дома 3:2 «Хаммарбю» и 2:1 на выезде «Хеккен». Потом он расписал мировую с «Эстерсундом» (1:1) в родных стенах.

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В четвертом туре «Мальме» потерпел первое фиаско в сезоне, проиграв на выезде на данный момент лидирующему «Юргордену» со счетом 1:3, после чего обыграл в родных стенах «Варберг» (3:2) и сыграл вничью с АИКом (1:1) в гостях.

«Кальмар»

«Кальмар» в прошлом чемпионате занял 14 место и отстаивал свое право на элиту через переходные поединки с третьей командой первого дивизиона.

В двух матчевом противостоянии «красные братья» смогли дважды обыграть «Йенчепинг»: 3:1 в гостях и 1:0 на своей территории. Тем самым они остались в Аллсвенскан.

В текущем первенстве после шести туров коллектив идет на шестой позиции, еще не проиграв в этом сезоне, дважды победив и четыре поединка закончив мировыми исходами.

К данной игре «Кальмар» подходит с серией из трех ничьих, поочередно поделив очки с «Сириусом» (1:1) и «Эльфсборгом» (2:2) на выезде, а также с «Гетеборгом» (0:0) дома в минувшем игровом дне.

В прошлом сезоне «Мальме» дважды взял верх над «Кальмаром» — 2:1 на своем поле и 4:0 в гостях.

Прогноз и ставка на «Мальме» — «Кальмар»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.44, победа «Кальмара» — 7.30, ничья — 4.60.

«Красные братья» в этом сезоне демонстрируют пока неплохие результаты, и вполне могут дать бой чемпиону даже на его поле. Ставим в этой игре с форой +1,5 на «Кальмар».