«Ним» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 37-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Ним» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ним»

«Ним» за два тура до конца чемпионата стоит на вылет. Правда, математические шансы остаться в Лиге 1 у команды имеются.

Для этого нужно брать максимум в заключительных поединках. Однако возможно ли такое на практике?!

В минувшем туре «Ним» на выезде разбомбил «Мец» (0:3). Вот только не поздно ли включилась команда в борьбу за сохранение прописки?!

Все прогнозы на Лигу 1

В активе у «Нима» 35 очков. Отставание от спасительного 17 места составляет 3 пункта, так что в этой встрече команда должна исключительно побеждать .

«Лион»

«Лион» находится на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Причем шансы на чемпионский титул уже потеряны.

Несмотря на разгром, учиненный в минувшем туре «Лорьяну» (4:1), «ткачи» свой шанс упустили в конце апреля. Решающим стало домашнее поражение от «Лилля» (2:3).

В активе у команды Руди Гарсии 73 очка. Правда, бороться «Лиону» теперь предстоит исключительно за 2 место.

Одна из лучших атака лиги (74 гола) и на сей раз себя покажет. Тем паче, с «Нимом» лионцы традиционно играют успешно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.36, на ничью за 5.50, а на «Ним» — за 7.50.

Хозяевам нужно исключительно побеждать, дабы сохранить шансы на спасение.

«Лион» наверняка сыграет первым номером, и в итоге добьется своего.

И по составу, и по игре «ткачи» имеют преимущество, которое наверняка сразу воплотят в голы. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» в 1 тайме с коэффициентом 1.80.