«Ним»
«Ним» за два тура до конца чемпионата стоит на вылет. Правда, математические шансы остаться в Лиге 1 у команды имеются.
Для этого нужно брать максимум в заключительных поединках. Однако возможно ли такое на практике?!
В минувшем туре «Ним» на выезде разбомбил «Мец» (0:3). Вот только не поздно ли включилась команда в борьбу за сохранение прописки?!
В активе у «Нима» 35 очков. Отставание от спасительного 17 места составляет 3 пункта, так что в этой встрече
«Лион»
«Лион» находится на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Причем шансы на чемпионский титул уже потеряны.
Несмотря на разгром, учиненный в минувшем туре «Лорьяну» (4:1), «ткачи» свой шанс упустили в конце апреля. Решающим стало домашнее поражение от «Лилля» (2:3).
В активе у команды Руди Гарсии 73 очка. Правда, бороться «Лиону» теперь предстоит исключительно за 2 место.
Одна из лучших атака лиги (74 гола) и на сей раз себя покажет. Тем паче, с «Нимом» лионцы традиционно играют успешно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.36, на ничью за 5.50, а на «Ним» — за 7.50.
Хозяевам нужно исключительно побеждать, дабы сохранить шансы на спасение.
«Лион» наверняка сыграет первым номером, и в итоге добьется своего.
И по составу, и по игре «ткачи» имеют преимущество, которое наверняка сразу воплотят в голы. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» в 1 тайме с коэффициентом 1.80.