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    Все новости спорта

    «Лион» сразу покажет класс?

    «Ним» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Лига 1, 16 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Ним Прогнозы на Лион Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ним» — «Лион»
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    Лукас Пакета
    «Ним» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 37-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Ним» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Мая 2021 года
    Ним
  • Франция. Лига 1
    •  Ним 22:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
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    «Ним»

    «Ним» за два тура до конца чемпионата стоит на вылет. Правда, математические шансы остаться в Лиге 1 у команды имеются.

    Для этого нужно брать максимум в заключительных поединках. Однако возможно ли такое на практике?!

    В минувшем туре «Ним» на выезде разбомбил «Мец» (0:3). Вот только не поздно ли включилась команда в борьбу за сохранение прописки?!

    Все прогнозы на Лигу 1

    В активе у «Нима» 35 очков. Отставание от спасительного 17 места составляет 3 пункта, так что в этой встрече команда должна исключительно побеждать.

    «Лион»

    «Лион» находится на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Причем шансы на чемпионский титул уже потеряны.

    Несмотря на разгром, учиненный в минувшем туре «Лорьяну» (4:1), «ткачи» свой шанс упустили в конце апреля. Решающим стало домашнее поражение от «Лилля» (2:3).

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    • В активе у команды Руди Гарсии 73 очка. Правда, бороться «Лиону» теперь предстоит исключительно за 2 место.

    Одна из лучших атака лиги (74 гола) и на сей раз себя покажет. Тем паче, с «Нимом» лионцы традиционно играют успешно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.36, на ничью за 5.50, а на «Ним» — за 7.50.

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    Хозяевам нужно исключительно побеждать, дабы сохранить шансы на спасение.

    «Лион» наверняка сыграет первым номером, и в итоге добьется своего.

    И по составу, и по игре «ткачи» имеют преимущество, которое наверняка сразу воплотят в голы. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» в 1 тайме с коэффициентом 1.80.

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