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    «Балтика» будет торопиться?

    «Балтика» — «Текстильщик». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, ФНЛ, 8 мая 2021 года

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    «Балтика» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках 41-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 мая, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Балтика»

    «Балтика» еще борется за выход в стыки. Правда, сейчас команда занимает 6 место с отставанием от заветного четвертого в 3 пункта.

    В минувшем туре «Балтика» фактически воскресила интригу в борьбе за 4 строчку. Дома калининградцы переиграли «Аланию» (2:0).

    Для калининградцев наступает решающая пора. В этой встрече команда обязана побеждать, после чего необходимо взять три пункта в поединке с уже немотивированными «Крыльями Советов».

    Прогнозы на ФНЛ

    Увы, не в руках у команды Евгения Калешина. Нужно и самим не плошать, и надеяться на осечки «Алании» и «Торпедо».

    «Текстильщик»

    «Текстильщик» давно обеспечил себе спокойную жизнь. Команда осела на 14 месте, но выше уже вряд ли поднимется.

    Весенний цикл «Текстильщик» проводит довольно неплохо. Команда Сергея Павлова берет желанием.

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    • Вот и в предыдущем туре команда из Иваново на выезде оставила ни с чем «Краснодар-2» (0:1). Причем до того «текстильщики» поочередно уступили «Акрону» и «Торпедо».

    А вот слабая атака (30 мячей в 40 матчах) — главный бич команды. Впрочем, для решения задачи-минимум и этого хватило. Павлов — просто волшебник!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.30, на ничью за 4.40, а на «Текстильщик» — за 14.50

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    Калининградцы бьются за попадание в стыки, так что будут активно атаковать с первых минут.

    «Текстильщик» уже потерял турнирную мотивацию, но сдаваться на милость хозяевам не собирается.

    Хозяева сейчас находятся на приличном ходу, к тому же максимально мотивированы оказаться в стыках. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71

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