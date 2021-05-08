«Балтика» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках 41-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 мая, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» еще борется за выход в стыки. Правда, сейчас команда занимает 6 место с отставанием от заветного четвертого в 3 пункта.

В минувшем туре «Балтика» фактически воскресила интригу в борьбе за 4 строчку. Дома калининградцы переиграли «Аланию» (2:0).

Для калининградцев наступает решающая пора. В этой встрече команда обязана побеждать, после чего необходимо взять три пункта в поединке с уже немотивированными «Крыльями Советов».

Прогнозы на ФНЛ

Увы, не в руках у команды Евгения Калешина. Нужно и самим не плошать, и надеяться на осечки «Алании» и «Торпедо».

«Текстильщик»

«Текстильщик» давно обеспечил себе спокойную жизнь. Команда осела на 14 месте, но выше уже вряд ли поднимется.

Весенний цикл «Текстильщик» проводит довольно неплохо. Команда Сергея Павлова берет желанием.

Вот и в предыдущем туре команда из Иваново на выезде оставила ни с чем «Краснодар-2» (0:1). Причем до того «текстильщики» поочередно уступили «Акрону» и «Торпедо».

А вот слабая атака (30 мячей в 40 матчах) — главный бич команды. Впрочем, для решения задачи-минимум и этого хватило. Павлов — просто волшебник!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.30, на ничью за 4.40, а на «Текстильщик» — за 14.50

Калининградцы бьются за попадание в стыки, так что будут активно атаковать с первых минут.

«Текстильщик» уже потерял турнирную мотивацию, но сдаваться на милость хозяевам не собирается.

Хозяева сейчас находятся на приличном ходу, к тому же максимально мотивированы оказаться в стыках. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71