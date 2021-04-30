«Порту» сыграет на своем поле с «Фамаликаном» в рамках 30-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 23:15 мск. «Порту» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» на данный момент еще не потерял шансов на чемпионский титул. Правда, эти самые шансы тают, словно прошлогодний снег.

Например, в минувшем туре команда потеряла важнейшие очки. «Драконы» на выезде не сумели обыграть «Морейренсе» (1:1).

За 5 туров до завершения чемпионата Португалии «Порту» отстает от «Спортинга» уже на 6 пунктов. В общем, в оставшихся встречах «драконы» обязаны брать максимум очков.

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Поединки против «Фамаликана» для «Порту» никак не назовешь легкой прогулкой. В пяти последних очных поединках команда выиграла лишь дважды, уступив столько же раз.

«Фамаликан»

«Фамаликан» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет результатами. Скромный клуб находится на 12 позиции, тем более, еще не обеспечил себе спокойную жизнь.

В активе у команды сейчас 31 набранный балл. Причем пропускает в свои ворота «Фамаликан» частенько: 41 мяч в 29 встречах.

«Фамаликан» в минувшем туре добыл один балл. В родных стенах команда не сумела одолеть «Тонделу» (2:2).

«Фамаликан» пытается сохранить место в Примейра-лиге. На данный момент гандикап от зоны вылета составляет всего 3 очка. Бороться и бороться…

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.35, на ничью за 5.10, а на «Фамаликан» — за 9.10.

Хозяева оступились в предыдущем туре, и уже не могут позволить себе осечку .

«Фамаликан» довольно успешно играет с «драконами», и на сей раз постарается разжиться хотя бы баллом.

Хозяева еще не потеряли шансов на чемпионский титул, и наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» во 2 тайме с коэффициентом 1.66