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    «Драконы» возьмут свое в концовке?

    «Порту» — «Фамаликан». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, чемпионат Португалии, 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Фамаликан»
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    Мусса Марега
    «Порту» сыграет на своем поле с «Фамаликаном» в рамках 30-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 23:15 мск. «Порту» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Апреля 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:15 Фамаликан Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» на данный момент еще не потерял шансов на чемпионский титул. Правда, эти самые шансы тают, словно прошлогодний снег.

    Например, в минувшем туре команда потеряла важнейшие очки. «Драконы» на выезде не сумели обыграть «Морейренсе» (1:1).

    За 5 туров до завершения чемпионата Португалии «Порту» отстает от «Спортинга» уже на 6 пунктов. В общем, в оставшихся встречах «драконы» обязаны брать максимум очков.

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    Поединки против «Фамаликана» для «Порту» никак не назовешь легкой прогулкой. В пяти последних очных поединках команда выиграла лишь дважды, уступив столько же раз.

    «Фамаликан»

    «Фамаликан» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет результатами. Скромный клуб находится на 12 позиции, тем более, еще не обеспечил себе спокойную жизнь.

    В активе у команды сейчас 31 набранный балл. Причем пропускает в свои ворота «Фамаликан» частенько: 41 мяч в 29 встречах.

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    • «Фамаликан» в минувшем туре добыл один балл. В родных стенах команда не сумела одолеть «Тонделу» (2:2).

    «Фамаликан» пытается сохранить место в Примейра-лиге. На данный момент гандикап от зоны вылета составляет всего 3 очка. Бороться и бороться…

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.35, на ничью за 5.10, а на «Фамаликан» — за 9.10.

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    Хозяева оступились в предыдущем туре, и уже не могут позволить себе осечку.

    «Фамаликан» довольно успешно играет с «драконами», и на сей раз постарается разжиться хотя бы баллом.

    Хозяева еще не потеряли шансов на чемпионский титул, и наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» во 2 тайме с коэффициентом 1.66

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