«Марсель» сыграет на своем поле против «Страсбурга» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» продолжает бороться с «Лансом» за пятое место в турнирной таблице Лиги 1.

После 34 сыгранных матчей провансальцы находятся на шестой строчке, отставая от конкурента на одно очко. При этом совсем рядом находится «Ренн», который может спокойно обогнать и одних, и других.

Результаты «Марселя» значительно улучшились с тех пор, как команду на пост главного тренера был назначен Хорхе Сампаоли.

В семи матчах под руководством аргентинца «Марсель» одержал пять побед и ни разу не проиграл.

«Марсель» в четырех предыдущих матчах набрал 10 очков и забил 11 мячей .

«Страсбург»

Тем временем «Страсбург» за четыре тура до финиша находится на 15-й строчке, на расстоянии шести очков от зоны вылета. Расслабляться пока рано.

При этом в шести предыдущих матчах «Страсбург» одержал только одну победу и потерпел четыре поражения.

Туром ранее «Страсбург» уступил дома «Нанту», а перед этим не смог выиграть у «Нима» — ничья 1:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Тем удивительнее, что в пяти последних матчах на выезде «Марсель» набрал восемь очков и лишь в одной потерпел поражение.

Прогноз и ставка

На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Страсбурга» — за 3.96.

Скорее всего, хозяева выиграют, но при этом пропустят. Это довольно распространенный сценарий в матчах «Марселя».

Ставка — победа «Марселя» + обе команды забьют за 4.05.

Еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.19.