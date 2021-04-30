«Марсель»
«Марсель» продолжает бороться с «Лансом» за пятое место в турнирной таблице Лиги 1.
После 34 сыгранных матчей провансальцы находятся на шестой строчке, отставая от конкурента на одно очко. При этом совсем рядом находится «Ренн», который может спокойно обогнать и одних, и других.
Результаты «Марселя» значительно улучшились с тех пор, как команду на пост главного тренера был назначен Хорхе Сампаоли.
В семи матчах под руководством аргентинца «Марсель» одержал пять побед и ни разу не проиграл.
«Марсель» в четырех предыдущих матчах набрал 10 очков и
«Страсбург»
Тем временем «Страсбург» за четыре тура до финиша находится на 15-й строчке, на расстоянии шести очков от зоны вылета. Расслабляться пока рано.
При этом в шести предыдущих матчах «Страсбург» одержал только одну победу и потерпел четыре поражения.
Туром ранее «Страсбург» уступил дома «Нанту», а перед этим не смог выиграть у «Нима» — ничья 1:1.
Тем удивительнее, что в пяти последних матчах на выезде
Прогноз и ставка
На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Страсбурга» — за 3.96.
Скорее всего, хозяева выиграют, но при этом пропустят. Это довольно распространенный сценарий в матчах «Марселя».
Ставка — победа «Марселя» + обе команды забьют за 4.05.
Еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.19.