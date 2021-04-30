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    «Марсель» пропустит, но все равно выиграет?

    «Марсель» — «Страсбург». Прогноз (к. 4.05) и ставка на чемпионат Франции по футболу 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Страсбург»
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    «Марсель» одержал пять побед в семи матчах под руководством Хорхе Сампаоли
    «Марсель» сыграет на своем поле против «Страсбурга» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Апреля 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.60
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  • 4.00
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    «Марсель»

    «Марсель» продолжает бороться с «Лансом» за пятое место в турнирной таблице Лиги 1.

    После 34 сыгранных матчей провансальцы находятся на шестой строчке, отставая от конкурента на одно очко. При этом совсем рядом находится «Ренн», который может спокойно обогнать и одних, и других.

    Результаты «Марселя» значительно улучшились с тех пор, как команду на пост главного тренера был назначен Хорхе Сампаоли.

    В семи матчах под руководством аргентинца «Марсель» одержал пять побед и ни разу не проиграл.

    «Марсель» в четырех предыдущих матчах набрал 10 очков и забил 11 мячей.

    «Страсбург»

    Тем временем «Страсбург» за четыре тура до финиша находится на 15-й строчке, на расстоянии шести очков от зоны вылета. Расслабляться пока рано.

    При этом в шести предыдущих матчах «Страсбург» одержал только одну победу и потерпел четыре поражения.

    Туром ранее «Страсбург» уступил дома «Нанту», а перед этим не смог выиграть у «Нима» — ничья 1:1.

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    Тем удивительнее, что в пяти последних матчах на выезде «Марсель» набрал восемь очков и лишь в одной потерпел поражение.

    Прогноз и ставка

    На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Страсбурга» — за 3.96.

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    Скорее всего, хозяева выиграют, но при этом пропустят. Это довольно распространенный сценарий в матчах «Марселя».

    Ставка — победа «Марселя» + обе команды забьют за 4.05.

    Еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.19.

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