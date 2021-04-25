«Александрия» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 17:00 мск. «Александрия» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

«Александрия» на неделе в драматической серии пенальти проиграла «Заре». Причем именно на Кубок Украины была основная ставка Владимира Шарана.

Еще бы, ведь александрийцы вряд ли поднимутся выше текущего 7 места. Более того, есть риск вовсе опуститься еще на одну позицию ниже, ведь «Днепр-1» сейчас находится в отличной форме.

Вот и в минувшем туре «Александрия» провела очередной блеклый поединок. На выезде команда Шарана уступила «Львову» (3:1).

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Поединки против «Шахтера» для «Александрия» проходят крайне непросто. Из пяти последних встреч команда дважды уступила при трех ничьих.

«Шахтер» Д

«Горняки» свой шанс выиграть чемпионат уже почти упустили. Причем случилось это в минувшем туре, в котором команда Луиша Каштру уступила «Динамо» (0:1).

Тот поединок был показательным. «Шахтер» Д не показал абсолютно ничего, и за 4 тура до финиша отстает от киевлян на 10 очков. Без шансов!

«Шахтер» Д может уже спокойно доигрывать чемпионат. Вероятно, Луиша Каштру летом у руля команды мы уже не увидим. Например, как вожака атак команды Тайсона, который уже покинул стан «горняков».

Наверняка дончане будут стремиться выиграть данный поединок. Несмотря на всю сложность встреч на «Нике», теоретический шанс выиграть чемпионат еще имеется (правда, минимальный). Вот за него и будет до последнего хвататься «Шахтер».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.32, на ничью за 5.15, а на «Александрию» — за 8.50

Команда Шарана уже ни за что толком не борется, но бой дончанам точно должна дать.

«Горняки» раздосадованы весенними неудачами, но должны показать класс в этой встрече.

Поединки между этими командами всегда отличаются повышенным накалом страстей, вот и на сей раз недостатка в голах не будет. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.80