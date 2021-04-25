ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересПроект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу
  • 21:58
    • Чеферин: Клубы должны определиться, либо они участвуют в Суперлиге, либо в еврокубках
  • 23:53
    • Автогол Лено позволил «Эвертону» выиграть у «Арсенала»
  • 21:51
    • Кейн может пропустить финал Кубка лиги против «Ман Сити»
  • 21:25
    • ESPN: «Барселона» предложит Месси двухлетний контракт
  • 21:09
    • Клубы, вышедшие из Суперлиги, должны заплатить штраф в размере 150 млн евро
  • 19:26
    • «Зенит» готовит 20 млн евро за форварда «Монпелье»
  • 18:23
    • Третьяк подтвердил отказ Панарина сыграть на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    Разъяренные «горняки» включатся после перерыва?

    «Александрия» — «Шахтер» Д. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, УПЛ, 25 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Александрия Прогнозы на Шахтер Донецк
    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Шахтер» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манор Соломон
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 17:00 мск. «Александрия» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 25 Апреля 2021 года
    Александрия
  • Александрия
    •  Александрия 17:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
    •

    «Александрия»

    «Александрия» на неделе в драматической серии пенальти проиграла «Заре». Причем именно на Кубок Украины была основная ставка Владимира Шарана.

    Еще бы, ведь александрийцы вряд ли поднимутся выше текущего 7 места. Более того, есть риск вовсе опуститься еще на одну позицию ниже, ведь «Днепр-1» сейчас находится в отличной форме.

    Вот и в минувшем туре «Александрия» провела очередной блеклый поединок. На выезде команда Шарана уступила «Львову» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против «Шахтера» для «Александрия» проходят крайне непросто. Из пяти последних встреч команда дважды уступила при трех ничьих.

    «Шахтер» Д

    «Горняки» свой шанс выиграть чемпионат уже почти упустили. Причем случилось это в минувшем туре, в котором команда Луиша Каштру уступила «Динамо» (0:1).

    Тот поединок был показательным. «Шахтер» Д не показал абсолютно ничего, и за 4 тура до финиша отстает от киевлян на 10 очков. Без шансов!

  • Замок из песка. Суперлига рушится, еще не начавшись
  • Все подробности происходящего вокруг нового европейского футбольного турнира
  • 20/04/2021

    • «Шахтер» Д может уже спокойно доигрывать чемпионат. Вероятно, Луиша Каштру летом у руля команды мы уже не увидим. Например, как вожака атак команды Тайсона, который уже покинул стан «горняков».

    Наверняка дончане будут стремиться выиграть данный поединок. Несмотря на всю сложность встреч на «Нике», теоретический шанс выиграть чемпионат еще имеется (правда, минимальный). Вот за него и будет до последнего хвататься «Шахтер».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.32, на ничью за 5.15, а на «Александрию» — за 8.50

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Команда Шарана уже ни за что толком не борется, но бой дончанам точно должна дать.

    «Горняки» раздосадованы весенними неудачами, но должны показать класс в этой встрече.

    Поединки между этими командами всегда отличаются повышенным накалом страстей, вот и на сей раз недостатка в голах не будет. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.80

    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шинник — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Синнер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Борнмут — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мертенс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Зенит — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021
    «Александрия» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 25.04.2021. Прогнозы на футбол. Разъяренные «горняки» включатся после перерыва?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры