«Атырау»
«Атырау» стартовал в чемпионате Казахстана ужасно. Подумать только, но в 6 сыгранных матчах команда набрала лишь 2 очка и сейчас занимает предпоследнее 13 место в турнирной таблице.
В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. На выезде была расписана мировая с «Кайсаром» (1:1).
Матчи против «Кайрата» никому не даются просто. «Атырау» — не исключение. Команде в пяти последних поединках удалось победить лишь однажды при четырех поражениях.
Главная проблема «Атырау» — оборона. Именно она дала результативный сбой уже 14 раз. Причем забила команда 6 мячей в 6 встречах.
«Кайрат»
«Кайрат» наверняка постарается вернуться на вершину. Пока получается не лучшим образом. Тем более, в двух последних матчах команда потеряла очки.
В активе у команды сейчас 12 набранных очков. Причем отставание от лидера «Астаны» составляет 2 очка.
«Кайрат» в минувшем туре потерял важнейшие очки. Дома команда не сумела одолеть «Тобол» (2:2).
Разумеется, «Кайрат» постарается исправить положение. В гости к аутсайдеру алмаатинцы едут исключительно за победой, а Вагнеру Лаву и Адеринсоле Эсеоле пора бы начать забивать!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.40, на ничью за 4.70, а на «Атырау» — за 7.10
Хозяева многовато пропускают в свои ворота, да и вообще, выглядят значительно слабее действующего чемпиона.
«Кайрат» и так растерял очки в двух последних матчах, так что третьей кряду осечки уже не допустит.
Алмаатинцы настроены решительно, так что с первых минут активно понесутся в атаку. Наши прогноз и ставка — Фора «Кайрата» -1 с коэффициентом 1.61