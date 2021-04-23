«Атырау» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 15:00 мск. «Атырау» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атырау»

«Атырау» стартовал в чемпионате Казахстана ужасно. Подумать только, но в 6 сыгранных матчах команда набрала лишь 2 очка и сейчас занимает предпоследнее 13 место в турнирной таблице.

В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. На выезде была расписана мировая с «Кайсаром» (1:1).

Матчи против «Кайрата» никому не даются просто. «Атырау» — не исключение. Команде в пяти последних поединках удалось победить лишь однажды при четырех поражениях.

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Главная проблема «Атырау» — оборона. Именно она дала результативный сбой уже 14 раз. Причем забила команда 6 мячей в 6 встречах.

«Кайрат»

«Кайрат» наверняка постарается вернуться на вершину. Пока получается не лучшим образом. Тем более, в двух последних матчах команда потеряла очки.

В активе у команды сейчас 12 набранных очков. Причем отставание от лидера «Астаны» составляет 2 очка.

«Кайрат» в минувшем туре потерял важнейшие очки. Дома команда не сумела одолеть «Тобол» (2:2).

Разумеется, «Кайрат» постарается исправить положение. В гости к аутсайдеру алмаатинцы едут исключительно за победой, а Вагнеру Лаву и Адеринсоле Эсеоле пора бы начать забивать!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.40, на ничью за 4.70, а на «Атырау» — за 7.10

Хозяева многовато пропускают в свои ворота, да и вообще, выглядят значительно слабее действующего чемпиона.

«Кайрат» и так растерял очки в двух последних матчах, так что третьей кряду осечки уже не допустит.

Алмаатинцы настроены решительно, так что с первых минут активно понесутся в атаку. Наши прогноз и ставка — Фора «Кайрата» -1 с коэффициентом 1.61