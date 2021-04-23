ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанаты против СуперлигиТрест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток КокеПримера. «Реал» в гостях у «Кадиса», «Атлетико» принимает «Уэску», «Барселона» — «Хетафе» ЦСКА сравнял счет в противостоянии с «Авангардом»«Авангард» попал под машину. ЦСКА идеально провел второй матч в финале Кубка Гагарина
  • 21:56
    • «Тотенхэм» вырвал победу у «Саутгемптона» в первом матче после увольнения Моуринью
  • 21:03
    • «Локо» разгромил ЦСКА и сыграет с «Крыльями Советов» в финале Кубка России
  • 18:09
    • «Крылья Советов» прошли в финал Кубка России
  • 23:55
    • «Интер» не справился со «Специей»
  • 23:48
    • Дубль Сандро помог «Ювентусу» победить «Парму»
  • 23:36
    • «Вольфсбург» обыграл «Штутграт» и поднялся на 3-е место в таблице Бундеслиги
  • 23:26
    • «Боруссия» обыграла «Унион» в Дортмунде, Холанн не забил пенальти
    Все новости спорта

    «Кайрат» отведет душу на аутсайдере?

    «Атырау» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, чемпионат Казахстана, 23 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Кайрат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адеринсола Эсеола
    «Атырау» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 15:00 мск. «Атырау» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атырау»

    «Атырау» стартовал в чемпионате Казахстана ужасно. Подумать только, но в 6 сыгранных матчах команда набрала лишь 2 очка и сейчас занимает предпоследнее 13 место в турнирной таблице.

    В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. На выезде была расписана мировая с «Кайсаром» (1:1).

    Матчи против «Кайрата» никому не даются просто. «Атырау» — не исключение. Команде в пяти последних поединках удалось победить лишь однажды при четырех поражениях.

    Все прогнозы на футбол

    Главная проблема «Атырау» — оборона. Именно она дала результативный сбой уже 14 раз. Причем забила команда 6 мячей в 6 встречах.

    «Кайрат»

    «Кайрат» наверняка постарается вернуться на вершину. Пока получается не лучшим образом. Тем более, в двух последних матчах команда потеряла очки.

    В активе у команды сейчас 12 набранных очков. Причем отставание от лидера «Астаны» составляет 2 очка.

  • Трансферный дайджест. 13-19 апреля
  • Вернется ли Неймар в «Барселону», определился ли «Реал» с заменой Рамосу, продаст ли «Боруссия» очередного таланта и другие трансферные новости последних дней
  • 19/04/2021

    • «Кайрат» в минувшем туре потерял важнейшие очки. Дома команда не сумела одолеть «Тобол» (2:2).

    Разумеется, «Кайрат» постарается исправить положение. В гости к аутсайдеру алмаатинцы едут исключительно за победой, а Вагнеру Лаву и Адеринсоле Эсеоле пора бы начать забивать!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.40, на ничью за 4.70, а на «Атырау» — за 7.10

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Хозяева многовато пропускают в свои ворота, да и вообще, выглядят значительно слабее действующего чемпиона.

    «Кайрат» и так растерял очки в двух последних матчах, так что третьей кряду осечки уже не допустит.

    Алмаатинцы настроены решительно, так что с первых минут активно понесутся в атаку. Наши прогноз и ставка — Фора «Кайрата» -1 с коэффициентом 1.61

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Спортинг — Белененсеш
  • Футбол
  • 21/04/2021 в 23:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вашингтон — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Чикаго — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Аризона — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вегас — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рамос — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бенчич — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Надаль — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Касымпаша — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Атлетико — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021
    «Атырау» — «Кайрат»: прогноз, ставка (1.61), статистика, коэффициенты матча 23.04.2021. Прогнозы на футбол. «Кайрат» отведет душу на аутсайдере?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры