«Ювентус»
«Ювентус» давно проиграл борьбу за чемпионство, но он еще может побороться за медали. Туринцы занимают четвертую позицию, имея 62 очка.
В предыдущих матчах «бьянконери» обыгрывал «Наполи» (2:1) и «Дженоа» (3:1). Также отметим ничью с «Торино» (2:2).
Нельзя не вспомнить поражение «бьянконери», полученное от «Беневенто» (0:1) 21 марта. После этого было три матча без поражений при двух победах.
Тем не менее, в предыдущем туре «Старая Синьора» потерпела выездное поражение от «Аталанты» (0:1), что отодвинуло ее с третьей на четвертую строчку с отставанием от бергамасков в два балла.
«Парма»
«Парма» пока не может похвастаться успехами и покинуть зону вылета, пусть недавно команда и смогла одержать одну из немногочисленных побед в сезоне, обыграв «Рому» (2:0).
«Крестоносцы» идут на предпоследней позиции в турнирной таблице Серии А. У них 20 очков на счету после трех побед и 11 ничейных исходов.
Поражения в этом месяце коллектив потерпел в матчах с «Дженоа» (1:2), «Миланом» (1:3), а также с «Кальяри» (3:4).
В целом «джаллоблу» не выигрывают уже четыре поединка кряду. Лишь в одном из них они набрали балл, сыграв вничью с «Беневенто» (2:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,27.
Успех гостей оценивается в 12,50, тогда как ничья — в 5,90.
Наши прогноз и ставка — «Ювентус» победит и не пропустит за 2,17.