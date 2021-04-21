В 32-м туре итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле примет «Парму». Поединок состоится 21 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Ювентус» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» давно проиграл борьбу за чемпионство, но он еще может побороться за медали. Туринцы занимают четвертую позицию, имея 62 очка.

В предыдущих матчах «бьянконери» обыгрывал «Наполи» (2:1) и «Дженоа» (3:1). Также отметим ничью с «Торино» (2:2).

Нельзя не вспомнить поражение «бьянконери», полученное от «Беневенто» (0:1) 21 марта. После этого было три матча без поражений при двух победах.

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Тем не менее, в предыдущем туре «Старая Синьора» потерпела выездное поражение от «Аталанты» (0:1), что отодвинуло ее с третьей на четвертую строчку с отставанием от бергамасков в два балла.

«Парма»

«Парма» пока не может похвастаться успехами и покинуть зону вылета, пусть недавно команда и смогла одержать одну из немногочисленных побед в сезоне, обыграв «Рому» (2:0).

«Крестоносцы» идут на предпоследней позиции в турнирной таблице Серии А. У них 20 очков на счету после трех побед и 11 ничейных исходов.

Поражения в этом месяце коллектив потерпел в матчах с «Дженоа» (1:2), «Миланом» (1:3), а также с «Кальяри» (3:4).

В целом «джаллоблу» не выигрывают уже четыре поединка кряду. Лишь в одном из них они набрали балл, сыграв вничью с «Беневенто» (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,27.

Успех гостей оценивается в 12,50, тогда как ничья — в 5,90.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» победит и не пропустит за 2,17.