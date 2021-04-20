ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — ЦСКАПервая осечка Олича. Новый тренер ЦСКА проиграл первому же серьезному сопернику Луис СуаресПримера. «Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», «Атлетико» разгромил «Эйбар», «Реал» не справился с «Хетафе» Рифат ЖемалетдиновРПЛ. «Спартак» проиграл «Уфе», «Локо» разгромил «Ростов», «Краснодар» упустил победу над «Зенитом»
  • 01:57
    • Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги
  • 20:57
    • «Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
  • 23:53
    • «Реал» не справился с «Хетафе»
  • 23:45
    • «Наполи» сыграл вничью с «Интером»
  • 22:30
    • «Лестер» победил «Саутгемптон» и сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии
  • 21:43
    • Федун: Тренерский штаб «Спартака» и команда должны попросить прощения у наших болельщиков
  • 21:35
    • «Аякс» победил «Витесс» и выиграл Кубок Голландии
    Все новости спорта

    Два «Арарата» обеспечат активное начало?

    «Арарат» — «Арарат-Армения». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, Кубок Армении, 20 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Арарат» — «Арарат-Армения»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Карапетян
    «Арарат» сыграет на своем поле с «Араратом-Арменией» в рамках полуфинала Кубка Армении. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 17:30 мск. «Арарат» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арарат»

    «Арарат» в предыдущем раунде Кубка Армении с боями прошел одного из лидеров первого дивизиона. «Вест Армения» оказала серьезное сопротивление гранду, даже выиграв один из матчей (2:0).

    Правда, ответная встреча показала истинную разницу в классе. «Арарат» был сильнее на голову (5:1).

    А вот в чемпионате у «Арарата» пока не получается взгромоздиться на вершину. На текущий момент ереванцы занимают лишь 4 место с 28 очками в активе.

    Все прогнозы на футбол

    Между тем, отставание от лидера «Алашкерта» составляет только 2 пункта. Более того, в минувшем туре «Арарат» дома сенсационно уступил «Ноа» (2:3).

    «Арарат-Армения»

    «Арарат-Армения» находится в группе лидеров чемпионата. Действующий чемпион Армении надеется повторить прошлогодний успех.

    В активе у команды сейчас 28 набранных очков. Причем забивает «Арарат-Армения» не так много, как для одного из лидеров — лишь 25 голов в 16 матчах.

  • Инъекция адреналина разбудила «Зенит». Питерцы спаслись в Краснодаре
  • «Сине-бело-голубые» сыграли вничью с «быками», но все равно остались фаворитами чемпионской гонки
  • Вчера

    • «Арарат-Армения» в минувшем туре добыл важнейшие очки. Дома команда сумела одолеть «Ширак» (2:1).

    Разумеется, «Арарат-Армения» намерен побороться за Кубок Армении. Для этого в первой встрече нужно соорудить голевой задел.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 2.15, на ничью за 3.20, а на «Арарат» — за 3.34

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Хозяева слабовато атакуют, зато весьма надежны в обороне.

    «Арарат-Армения» раздосадован последней неудачей в чемпионате, которую надеется компенсировать в кубковом поединке.

    Обе команды наверняка будут искать счастье в атаке с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Даллас — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Кузнецов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Актобе — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нисикори — Пелья
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кайрат — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.78
  • Прогноз на матч Монтейро — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леганес — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Альмерия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.45
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Флорида — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • Вчера в 14:34     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021     «Авангард» — «Ак Барс»
  • Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф
    • 01:23 16/04/2021
    «Арарат» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 20.04.2021. Прогнозы на футбол. Два «Арарата» обеспечат активное начало?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры