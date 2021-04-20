«Арарат»
«Арарат» в предыдущем раунде Кубка Армении с боями прошел одного из лидеров первого дивизиона. «Вест Армения» оказала серьезное сопротивление гранду, даже выиграв один из матчей (2:0).
Правда, ответная встреча показала истинную разницу в классе. «Арарат» был сильнее на голову (5:1).
А вот в чемпионате у «Арарата» пока не получается взгромоздиться на вершину. На текущий момент ереванцы занимают лишь 4 место с 28 очками в активе.
Между тем, отставание от лидера «Алашкерта» составляет только 2 пункта. Более того, в минувшем туре «Арарат» дома сенсационно уступил «Ноа» (2:3).
«Арарат-Армения»
«Арарат-Армения» находится в группе лидеров чемпионата. Действующий чемпион Армении надеется повторить прошлогодний успех.
В активе у команды сейчас 28 набранных очков. Причем забивает «Арарат-Армения» не так много, как для одного из лидеров — лишь 25 голов в 16 матчах.
«Арарат-Армения» в минувшем туре добыл важнейшие очки. Дома команда сумела одолеть «Ширак» (2:1).
Разумеется, «Арарат-Армения» намерен побороться за Кубок Армении. Для этого в первой встрече нужно соорудить голевой задел.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 2.15, на ничью за 3.20, а на «Арарат» — за 3.34
Хозяева слабовато атакуют, зато весьма надежны в обороне.
«Арарат-Армения» раздосадован последней неудачей в чемпионате, которую надеется компенсировать в кубковом поединке.
Обе команды наверняка будут искать счастье в атаке с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71