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    «Байер» справится с «козлами»

    «Байер» — «Кельн». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Бундеслига, 17 апреля 2021 года

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    Джонатан Та
    «Байер» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 19:30 мск. «Байер» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Апреля 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Байер»

    «Байер» имеет все шансы оказаться в первой пятерке по итогам чемпионата. Отставание от идущей на искомой позиции дортмундской «Боруссии» составляет всего 2 очка.

    Вот только атакуют «фармацевты» слабовато — 45 мячей в 28 поединках. Зато оборона действует монолитно, дав сбой лишь 32 раза.

    Вот и минувший тур «фармацевтам» не особо удался. В выездной встрече с «Хоффенхаймом» счет так и не был открыт (0:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Байер» против «Кельна» играет вполне успешно. Из пяти последних очных противостояний леверкузенцы добыли три победы при двух поражениях.

    «Кельн»

    «Кельн» активно борется за выживание. Сейчас команда занимает предпоследнее 17 место в турнирной таблице с 23 очками в активе.

    Причем пропускает «Кельн» чересчур часто — 50 голов в 28 матчах. Именно проблемы в обороне и довели «козлов» до столь тяжелой турнирной ситуации.

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  • 12/04/2021

    • «Кельн» в минувшем туре еще усугубил свое положение. Дома команда уступила конкуренту за выживание «Майнцу» (2:3).

    Разумеется, отчетная встреча явно будет во много определяющей для «Кельна». Отступать некуда — позади неприятная перспектива вылета во Вторую Бундеслигу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.65, на ничью за 4.09, а на «Кельн» — за 5.38

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    Хозяева борются за высокие места, и явно намерены обыграть одного из аутсайдеров.

    «Кельн» испытывает заметные трудности в обороне, что наверняка проявится снова.

    Хозяева смотрятся сильнее «козлов», тем паче, гости имеют видимые трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Байера» -0.75 с коэффициентом 1.79

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