«Байер»
«Байер» имеет все шансы оказаться в первой пятерке по итогам чемпионата. Отставание от идущей на искомой позиции дортмундской «Боруссии» составляет всего 2 очка.
Вот только атакуют «фармацевты» слабовато — 45 мячей в 28 поединках. Зато оборона действует монолитно, дав сбой лишь 32 раза.
Вот и минувший тур «фармацевтам» не особо удался. В выездной встрече с «Хоффенхаймом» счет так и не был открыт (0:0).
«Байер» против «Кельна» играет вполне успешно. Из пяти последних очных противостояний леверкузенцы добыли три победы при двух поражениях.
«Кельн»
«Кельн» активно борется за выживание. Сейчас команда занимает предпоследнее 17 место в турнирной таблице с 23 очками в активе.
Причем пропускает «Кельн» чересчур часто — 50 голов в 28 матчах. Именно проблемы в обороне и довели «козлов» до столь тяжелой турнирной ситуации.
«Кельн» в минувшем туре еще усугубил свое положение. Дома команда уступила конкуренту за выживание «Майнцу» (2:3).
Разумеется, отчетная встреча явно будет во много определяющей для «Кельна». Отступать некуда — позади неприятная перспектива вылета во Вторую Бундеслигу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.65, на ничью за 4.09, а на «Кельн» — за 5.38
Хозяева борются за высокие места, и явно намерены обыграть одного из аутсайдеров.
«Кельн» испытывает заметные трудности в обороне, что наверняка проявится снова.
Хозяева смотрятся сильнее «козлов», тем паче, гости имеют видимые трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Байера» -0.75 с коэффициентом 1.79