ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — «Бавария»Идеальная месть. Невезение Неймара не помешало ПСЖ пройти «Баварию» «Вашингтон» забросил шесть шайб в ворота «Филадельфии»НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Филадельфию», «Рейнджерс» выиграли у «Нью-Джерси» «Пари Сен-Жермен» — «Бавария»ЛЧ. ПСЖ сдержал «Баварию», «Челси» прошел «Порту»
  • 14:51
    • Официально: Василий Березуцкий покинул ЦСКА
  • 13:02
    • Сборная России назвала соперников по товарищеским играм перед Евро-2020
  • 11:22
    • Клуб Савина сделал запрос в «ПСЖ» по поводу трансфера Мбаппе
  • 11:07
    • СМИ: Василий Березуцкий войдет в штаб Гончаренко в «Краснодаре»
  • 09:51
    • Флик покинет «Баварию» в конце сезона и возглавит сборную Германии
  • 09:41
    • «Бруклин» разгромил «Миннесоту», «Бостон» выиграл у «Портленда»
    Все новости спорта

    Матч в Дортмунде по результативности не уступит первому

    «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.89) на тоталы в ответной игре футбольной Лиги чемпионов 14 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брейне
    14 апреля, стадион «Сигнал Идуна Парк» — дортмундская «Боруссия» примет «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 14 Апреля 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.63
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    Дортмундская «Боруссия» смогла выиграть в последнем поединке у «Штутгарта» 3:2, тем самым прервав серию из трех матчей без побед, которая состояла из двух поражений и ничьи.

    Помимо поражения от «Ман Сити» (1:2), было поражение от «Айнтрахта» (1:2). Также хозяева сыграли со счетом 2:2 с «Кельном».

    В плей-офф для «Боруссии» это было первое поражение. Ранее команда выиграла у «Севильи» 3:2 и в ответной игре провела с ней ничейный матч. Получается, что в последних пяти играх в Лиге чемпионов дортмундцы пропускали, в трех из них больше одного мяча.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Юссуфа Мукоко, Дэн-Аксель Загаду и Аксель Витцель не сыграют из-за травм.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» крайне неожиданно проиграл «Лидсу» в прошлом своем матче со счетом 1:2. Это был один из очень редких матчей текущего сезона, когда «Горожане» пропустили больше одного гола.

  • «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»
  • Еще прогноз: «Манчестер Сити» подтвердит статус главного неудачника Лиги чемпионов?

    • Перед этим «Шейхи» выиграли 6 матчей подряд при трех пропущенных мячах. Из последних успешных результатов выделим 2:1 с «Боруссией» Д, 2:0 с «Лестером» и «Эвертоном», а также 2:0 с «Боруссией» М.

    У «Ман Сити» всего два пропущенных гола в этом розыгрыше Лиги чемпионов. До встречи с дортмундцами команда не пропускала семь игр подряд.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    У гостей травмированы форвард Серхио Агуэро и защитник Эмерик Ляпорт.

    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»

    Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 5.20. С коэффициентом 1.63 букмекеры выставили победу «Манчестер Сити». Поставить на ничью можно с коэффициентом 4.30.

    Все прошедшие матчи плей-офф с участием «Боруссии» завершались с тремя и более забитыми голами. «Ман Сити» вряд ли будет сбавлять темп. Все-таки разрыв в счете минимальный, да и гол дома был пропущен. Мы ставим на тотал больше 3 за 1.89.

    Во всех трех матчах плей-офф «Ман Сити» забивал не больше двух мячей. Возможно, в этот раз команда сможет преодолеть барьер, поскольку «Боруссии» придется идти вперед и искать моменты.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Дельбонис — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атырау — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.81
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Боруссия — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Оттава — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Миннесота — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мемфис — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     Мохаммед Салах
  • Трансферный дайджест. 6-12 апреля
    • 20:02 12/04/2021     Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 года
  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
    • 12:12 11/04/2021
    «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 14.04.2021. Прогнозы на футбол. Матч в Дортмунде по результативности не уступит первому
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры