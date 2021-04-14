14 апреля, стадион «Сигнал Идуна Парк» — дортмундская «Боруссия» примет «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» смогла выиграть в последнем поединке у «Штутгарта» 3:2, тем самым прервав серию из трех матчей без побед, которая состояла из двух поражений и ничьи.

Помимо поражения от «Ман Сити» (1:2), было поражение от «Айнтрахта» (1:2). Также хозяева сыграли со счетом 2:2 с «Кельном».

В плей-офф для «Боруссии» это было первое поражение. Ранее команда выиграла у «Севильи» 3:2 и в ответной игре провела с ней ничейный матч. Получается, что в последних пяти играх в Лиге чемпионов дортмундцы пропускали, в трех из них больше одного мяча.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Юссуфа Мукоко, Дэн-Аксель Загаду и Аксель Витцель не сыграют из-за травм.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» крайне неожиданно проиграл «Лидсу» в прошлом своем матче со счетом 1:2. Это был один из очень редких матчей текущего сезона, когда «Горожане» пропустили больше одного гола.

Перед этим «Шейхи» выиграли 6 матчей подряд при трех пропущенных мячах. Из последних успешных результатов выделим 2:1 с «Боруссией» Д, 2:0 с «Лестером» и «Эвертоном», а также 2:0 с «Боруссией» М.

У «Ман Сити» всего два пропущенных гола в этом розыгрыше Лиги чемпионов. До встречи с дортмундцами команда не пропускала семь игр подряд.

У гостей травмированы форвард Серхио Агуэро и защитник Эмерик Ляпорт.

Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 5.20. С коэффициентом 1.63 букмекеры выставили победу «Манчестер Сити». Поставить на ничью можно с коэффициентом 4.30.

Все прошедшие матчи плей-офф с участием «Боруссии» завершались с тремя и более забитыми голами. «Ман Сити» вряд ли будет сбавлять темп. Все-таки разрыв в счете минимальный, да и гол дома был пропущен. Мы ставим на тотал больше 3 за 1.89.

Во всех трех матчах плей-офф «Ман Сити» забивал не больше двух мячей. Возможно, в этот раз команда сможет преодолеть барьер, поскольку «Боруссии» придется идти вперед и искать моменты.