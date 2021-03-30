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    Распечатает ли Дзюба ворота словаков в Трнаве?

    Словакия — Россия. Прогноз (к. 2.36) на тоталы в матче квалификации ЧМ-2022 по футболу 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словакия — Россия
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    Артем Дзюба
    Сборная России сыграет на выезде с командой Словакии в рамках третьего тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 30 марта в Трнаве, начало — в 21:45 мск. Словакия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 30 Марта 2021 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Россия Россия
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    Словакия

    В последнем розыгрыше Лиги Наций УЕФА «соколы» заняли последнее место в квартете с Чехией, Израилем и Шотландией (1 победа, 1 ничья, 4 поражения).

    В 1-м туре отбора ЧМ-2022 подопечные Штефана Тарковича тоже сыграли неубедительно против Кипра на выезде (ничья 0:0, хотя могли и проиграть).

    Матч второго тура подтвердил кризис в словацкой сборной, которая дома сыграла вничью с Мальтой (2:2) , проигрывая после первого тайма со счетом 0:2.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    При этом, в квалификации на ЧМ словаки не проиграли в 5 предыдущих домашних матчах (4 победы, 1 ничья).

    Россия

    В мировом рейтинге ФИФА россияне находятся на 39-м месте, а в Лиге наций-2020/21 не уступили в 4 из 6 поединков (2 победы, 2 ничьи) и заняли второе место в своей группе.

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    • В ноябре в рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова на выезде проиграли сначала Турции (2:3), а потом были разгромлены Сербией со счетом 0:5.

    В стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 россияне не слишком убедительно обыграли на выезде Мальту — 3:1. Гол+пас на счету Артема Дзюбы.

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  • 27/03/2021

    • В домашнем матче со Словенией Дзюба оформил дубль, который в итоге и принес российской команде победу — 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу Словакии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.80, на ничью в основное время — 3.25, а на победу России — 1.91.

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    С Россией сборная Словакии в XXI веке встречалась в официальных матчах 5 раз и потерпела всего 1 поражение (2 победы, 2 ничьи).

    Россия на фоне Словакии сейчас действительно фаворит, но лёгкой победы не будет. Прогнозируем, что сборная России не проиграет

    Словаки забивали в 5 последних домашних матчах в рамках квалификации на ЧМ. Кроме того, сборная России пропускала в 7 из 8 последних матчей в отборе на ЧМ. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.95 и ТБ 2,5 за 2.18.

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