Сборная России сыграет на выезде с командой Словакии в рамках третьего тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 30 марта в Трнаве, начало — в 21:45 мск. Словакия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

В последнем розыгрыше Лиги Наций УЕФА «соколы» заняли последнее место в квартете с Чехией, Израилем и Шотландией (1 победа, 1 ничья, 4 поражения).

В 1-м туре отбора ЧМ-2022 подопечные Штефана Тарковича тоже сыграли неубедительно против Кипра на выезде (ничья 0:0, хотя могли и проиграть).

Матч второго тура подтвердил кризис в словацкой сборной, которая дома сыграла вничью с Мальтой (2:2) , проигрывая после первого тайма со счетом 0:2.

Все прогнозы на ЧМ-2022

При этом, в квалификации на ЧМ словаки не проиграли в 5 предыдущих домашних матчах (4 победы, 1 ничья).

Россия

В мировом рейтинге ФИФА россияне находятся на 39-м месте, а в Лиге наций-2020/21 не уступили в 4 из 6 поединков (2 победы, 2 ничьи) и заняли второе место в своей группе.

В ноябре в рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова на выезде проиграли сначала Турции (2:3), а потом были разгромлены Сербией со счетом 0:5.

В стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 россияне не слишком убедительно обыграли на выезде Мальту — 3:1. Гол+пас на счету Артема Дзюбы.

В домашнем матче со Словенией Дзюба оформил дубль, который в итоге и принес российской команде победу — 2:1.

Прогноз и ставка

На победу Словакии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.80, на ничью в основное время — 3.25, а на победу России — 1.91.

С Россией сборная Словакии в XXI веке встречалась в официальных матчах 5 раз и потерпела всего 1 поражение (2 победы, 2 ничьи).

Россия на фоне Словакии сейчас действительно фаворит, но лёгкой победы не будет. Прогнозируем, что сборная России не проиграет

Словаки забивали в 5 последних домашних матчах в рамках квалификации на ЧМ. Кроме того, сборная России пропускала в 7 из 8 последних матчей в отборе на ЧМ. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.95 и ТБ 2,5 за 2.18.