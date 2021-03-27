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    Венгрия U21 — Румыния U21. Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, молодежный Евро-2021, 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия U21 — Румыния U21
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    Адриан Сёке
    27 марта в Будапеште на стадионе «Божик Арена» молодежная сборная Венгрии примет молодежную команду Румынии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Игра начнется в 20:00 по мск. Венгрия U21 — Румыния U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Венгрия U21

    Молодежная сборная Венгрия получила право сыграть в финальной части турнира как один из его организаторов наряду со Словенией.

    Мадьяры уже успели провести один поединок на этом турнире, где проиграли одногодкам из Германии со счетом 0:3. Хозяева смогли держаться с немцами чуть более часа, а затем трижды капитулировали в течении 12-ти минут.

    Отметим, что венгерская молодежка за последние 15 встреч с учетом всех проведенных турниров смогла добиться всего одной виктории. Это случилось как раз перед стартом данного розыгрыша, когда она обыграла Россию со счетом 2:0.

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    Также в этот период она десять раз уходила с поля поверженной и четырежды делила очки со своими оппонентами.

    Румыния U21

    Сборная Румыния U21 на старте этого турнира смогла добыть один балл, сыграв вничью с одногодками из Нидерландов со счетом 1:1. Команды обменялись голами в течении 4-х минут в первой половине первого тайма.

    В отборочном турнире «цыплята» заняли второе место в своей группе, пропустив вперед Данию, но обойдя Украину, Финляндию, Северную Ирландию и Мальту. За всю турнирную дистанцию они дважды проиграли, дважды сыграли вничью и шесть раз победили.

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    • За последние десять встреч во всех проведенных турнирах румыны потерпели только одно фиаско, еще трижды сыграли вничью и шесть встреч выиграли.

    На уровне молодежных сборных эти команды встречались дважды, и оба раза побеждала Румыния по 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Румынии предлагают — 2.00.

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    На викторию Венгрии дают — 3.62, ничья оценена — в 3.64.

    Венграм после провала в первом матче нужно нужно обязательно брать очки в этой встрече, чтобы досрочно не завершить турнир. Ждем в этом матче более-менее открытой игры с обменом результативными ударами. Наш прогноз — обе забьют: да.

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