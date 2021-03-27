Белоруссия сыграет на своем поле с Эстонией в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:00 мск. Белоруссия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белоруссия

Белоруссия никак не могут выбиться даже в статус середняка европейского футбола. Даже на фоне равных по классу соперников команда смотрится не столь убедительно.

Вот и второе место в своей группе Лиги наций едва ли стоит называть успехом. Белоруссия в последнем туре уступила албанцам (3:2), заодно пустив тех на первую строчку.

В начинающейся квалификации шансов у белорусов также немного. Вряд ли команда сможет конкурировать с Чехией, Бельгией или Уэльсом.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Видимо, Белоруссии предстоит бороться за утешительное 4 место с эстонцами. Кстати, из пяти очных поединков с прибалтийцами белорусы выиграли два при двух поражениях.

Эстония

Эстония в Лиге Наций выступила провально. В своем квартете эстонцы заняли последнее место, отстав даже от Грузии. Провальным стал и первый тур квалификации: 2:6 от Чехии.

К слову, именно с грузинами команда играла в заключительном туре (0:0). После того Эстония сыграла еще один товарищеский матч.

В январе эстонцы минимально уступили венгерскому «Ференцварошу». Мало того, в том поединке венгры еще и не реализовали пенальти.

Матч с белорусами для эстонцев лобовой. Наверняка прибалтийцы лелеют надежды зацепиться за очки, а, может быть, даже добыть викторию. Почему бы нет?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Белоруссию за 1.30, на ничью за 5.75, а на Эстонию — за 11.00

Белоруссия в последние годы довольно успешно играет с эстонцами.

Гости наверняка сыграют от обороны, но наверняка найдут свой шанс в контратаках.

Атака белорусов выглядит неубедительно, и явно не сумеет обеспечить феерию. Наши прогноз и ставка — Фора Эстонии +1.5 с коэффициентом 2.00