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    Эстония даст бой белорусам?

    Белоруссия — Эстония. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Белоруссия — Эстония
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    Белоруссия сыграет на своем поле с Эстонией в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:00 мск. Белоруссия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 27 Марта 2021 года
    Белоруссия
  • Минск
    •  Белоруссия 20:00 Эстония Эстония
  • Таллин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    Белоруссия

    Белоруссия никак не могут выбиться даже в статус середняка европейского футбола. Даже на фоне равных по классу соперников команда смотрится не столь убедительно.

    Вот и второе место в своей группе Лиги наций едва ли стоит называть успехом. Белоруссия в последнем туре уступила албанцам (3:2), заодно пустив тех на первую строчку.

    В начинающейся квалификации шансов у белорусов также немного. Вряд ли команда сможет конкурировать с Чехией, Бельгией или Уэльсом.

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    Видимо, Белоруссии предстоит бороться за утешительное 4 место с эстонцами. Кстати, из пяти очных поединков с прибалтийцами белорусы выиграли два при двух поражениях.

    Эстония

    Эстония в Лиге Наций выступила провально. В своем квартете эстонцы заняли последнее место, отстав даже от Грузии. Провальным стал и первый тур квалификации: 2:6 от Чехии.

    К слову, именно с грузинами команда играла в заключительном туре (0:0). После того Эстония сыграла еще один товарищеский матч.

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    • В январе эстонцы минимально уступили венгерскому «Ференцварошу». Мало того, в том поединке венгры еще и не реализовали пенальти.

    Матч с белорусами для эстонцев лобовой. Наверняка прибалтийцы лелеют надежды зацепиться за очки, а, может быть, даже добыть викторию. Почему бы нет?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Белоруссию за 1.30, на ничью за 5.75, а на Эстонию — за 11.00

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    Белоруссия в последние годы довольно успешно играет с эстонцами.

    Гости наверняка сыграют от обороны, но наверняка найдут свой шанс в контратаках.

    Атака белорусов выглядит неубедительно, и явно не сумеет обеспечить феерию. Наши прогноз и ставка — Фора Эстонии +1.5 с коэффициентом 2.00

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