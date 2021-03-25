Сборная Германии будет принимать сборную Исландии в отборе на ЧМ-2022. Матч пройдет в Дуйсбурге 25 марта. Начало — в 22:45 мск. Германия — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Германии

В прошлом году сборная Германии провела 8 матчей, в которых одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и 1 раз уступила.

Завершили год немцы самым худшим образом — в матче Лиги наций они были разгромлены Испанией со счетом 0:6.

В розыгрыше Лиги наций Германия заняла второе место в группе с Испанией, Швейцарией и Украиной. Немцы набрали 9 очков, на 2 пункта отстав от испанцев. Забила Германия 10 голов, а пропустила 13.

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Сборной Германии предстоит стартовать в квалификации с одним тренером, а завершать ее уже с другим. Йоахим Лев покинет свой пост после Евро-2020.

Сборная Исландии

Сборная Исландии прошлый год точно не занесет себе в актив. Команда провела 10 матчей, но выиграла лишь три раза (дважды — в товарищеских матчах против Канады и Сальвадора).

Квалификацию на Евро-2020 преодолеть не удалось. В стыковых матчах исландцы сперва обыграли Румынию (2:1), но затем уступили Венгрии (1:2).

В Лиге наций Исландия выступила провально — в одной группе с Бельгией, Англией и Данией исландцы не набрали ни одного очка и опустились в Лигу В. Исландия забила 3 мяча, а пропустила 17.

Год для Исландии завершился разгромной победой в матче против англичан со счетом 0:4.

Прогноз и ставка

На победу Германии букмекеры дают коэффициент 1,13, на ничью — 8,50, а на победу Исландии — 21,00.

Германия — очевидный фаворит матча и на своем поле имеет все шансы успешно стартовать в квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставка на матч — Германия победит и не пропустит с коэффициентом 1,70.