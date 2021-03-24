«Волгарь»
«Волгарь» находится в середине турнирной таблицы ФНЛ, на десятом месте. У коллектива 43 набранных очка и большое отставание от зоны плей-офф.
Первую игры после зимнего перерыва клуб из Астрахани разгромил в Красноярске «Енисей» со счетом 4:1, после чего поочередно поделил очки дома с «Нижним Новгородом» и в гостях с «Чертаново» (по 1:1).
Затем волжане на своей арене одолели на своей арене «Томь» (2:1), а в прошлом туре они потерпели первое поражение в весенней части первенства, уступив в Омске местному «Иртышу» (0:1).
30 из 43 набранных очков «Волгарь» заработал на своей арене. Он победил в восьми встречах, шесть раз сыграл вничью и только два раза проиграл, разница мячей — 24:14.
«Динамо» Брянск
«Динамо» — это один из претендентов на вылет. Сейчас у коллектива только 22 набранных очка и оно занимает третье место с конца, отставая аж на 12 пунктов от 16 безопасной строки.
Весеннюю часть чемпионата брянский клуб начал с гостевой мировой против дубля «Спартака», сыграв 0:0, после чего проиграл четыре поединка подряд, где смог забить только один гол.
Отметим, что за последние 14 матчей в ФНЛ «Динамо» удалось выиграть всего один раз. В своей сыгранной игре динамовцы на своей территории потерпели фиаско от лидирующих «Крыльев Советов» — 0:2.
На выезде в текущем розыгрыше ФНЛ клуб из Брянска добыл лишь девять баллов, выиграв две встречи при двух мировых исходах и десяти фиаско, разница мячей — 5:27.
В первом круге «Волгарь» обыграл «Динамо» в Брянске со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на «Волгарь» — «Динамо» Брянск
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 1.44.
На викторию «Динамо» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.70.
Астраханцы на своем поле не должны испытать проблем с аутсайдером лиги, выиграв, скорее всего, без пропущенных мячей, т.к. динамовцы очень мало забивают на выезде.