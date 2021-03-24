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    Астраханцы легко дома справятся с аутсайдером

    «Волгарь» — «Динамо» Брянск. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, ФНЛ, 24 марта 2021 года

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    Футболист «Волгаря»
    В среду, 24 марта, астраханский «Волгарь» в 32-м туре первенства первой российской лиги сыграет дома с брянским «Динамо». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Волгарь» — «Динамо» Брянск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Марта 2021 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 17:30 Динамо Брянск Динамо Брянск
  • Брянск
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.80
  • 2
  • 8.50
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    «Волгарь»

    «Волгарь» находится в середине турнирной таблицы ФНЛ, на десятом месте. У коллектива 43 набранных очка и большое отставание от зоны плей-офф.

    Первую игры после зимнего перерыва клуб из Астрахани разгромил в Красноярске «Енисей» со счетом 4:1, после чего поочередно поделил очки дома с «Нижним Новгородом» и в гостях с «Чертаново» (по 1:1).

    Затем волжане на своей арене одолели на своей арене «Томь» (2:1), а в прошлом туре они потерпели первое поражение в весенней части первенства, уступив в Омске местному «Иртышу» (0:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    30 из 43 набранных очков «Волгарь» заработал на своей арене. Он победил в восьми встречах, шесть раз сыграл вничью и только два раза проиграл, разница мячей — 24:14.

    «Динамо» Брянск

    «Динамо» — это один из претендентов на вылет. Сейчас у коллектива только 22 набранных очка и оно занимает третье место с конца, отставая аж на 12 пунктов от 16 безопасной строки.

    Весеннюю часть чемпионата брянский клуб начал с гостевой мировой против дубля «Спартака», сыграв 0:0, после чего проиграл четыре поединка подряд, где смог забить только один гол.

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    • Отметим, что за последние 14 матчей в ФНЛ «Динамо» удалось выиграть всего один раз. В своей сыгранной игре динамовцы на своей территории потерпели фиаско от лидирующих «Крыльев Советов» — 0:2.

    На выезде в текущем розыгрыше ФНЛ клуб из Брянска добыл лишь девять баллов, выиграв две встречи при двух мировых исходах и десяти фиаско, разница мячей — 5:27.

    В первом круге «Волгарь» обыграл «Динамо» в Брянске со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Волгарь» — «Динамо» Брянск

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Динамо» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.70.

    Астраханцы на своем поле не должны испытать проблем с аутсайдером лиги, выиграв, скорее всего, без пропущенных мячей, т.к. динамовцы очень мало забивают на выезде.

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