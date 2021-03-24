Венгрия U21
Венгрия получила право сыграть в финальной части турнира как один из его организаторов наряду со Словенией.
В 12 предыдущих поединках во всех турнирах команда одержала лишь одну победу. Она была одержана в прошлом матче на своем поле против России (2:0) в товарищеской встрече.
При этом проиграли мадьяры в девяти поединках во всех турнирах. Правда, в двух предыдущих они не знают горечи неудач.
В отборе на предыдущий континентальный турнир венгерская молодежка не смогла завоевать путевку в финальную часть, заняв четвертое место.
Германия U21
Германия прошла в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 18 очков и опередила Бельгию на пять пунктов. Команда победила в 6 матчах, проиграв при этом два раза без ничьих.
Поражения пришлись на встречи с той же Бельгией, которой немецкая молодежка уступила 2:3 дома и 4:1 на выезде.
Перед этой игрой хозяева имеют беспроигрышную серию из четырех матчей. При этом лишь в одном была ничья — против Словении (1:1) в товарищеской встрече.
При этом в 11 предыдущих поединках сборная проиграла только дважды при семи победах.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех хозяев поля оценивается в 8,50, ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — Германия выиграет, и обе команды забьют за 2,90.