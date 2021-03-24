ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» продлили безвыигрышную серию «Баффало» до 14-ти матчейНХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Баффало», Панарин набрал три очка, «Вегас» разгромил «Сент-Луис» Никола ВлашичТрансферный дайджест. 16-22 марта Виктор ГончаренкоХорватский кандидат. ЦСКА меняет тренера на бывшего игрока
  • 09:52
    • «Милуоки» без Адетокумбо набрал 140 очков матче с «Индианой», «Хьюстон» прервал серию из 20 поражений
  • 08:34
    • Соболев: Постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь». Но он вроде уже точно решил
  • 23:28
    • Сборная России представила новую форму
  • 22:13
    • СКА в овертайме дожал «Динамо» и повел в серии
  • 17:54
    • Неймар и ПСЖ согласовали условия нового контракта
  • 19:42
    • «Авангард» второй раз обыграл «Магнитку» и вышел вперед в серии
  • 16:37
    • Хаби Алонсо возглавит «Боруссию» Менхенгладбах
    Все новости спорта

    Сдержит ли Венгрия Германию на молодежном Евро?

    Венгрия U21 — Германия U21. Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, молодежный Евро-2021, 24 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2021 U21 Прогнозы на сборную Венгрии Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на Венгрия U21 — Германия U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Германия сыграет против хозяев турнира
    24 марта на стадионе «МОЛ Арена» в городе Секешфехервар молодежная сборная Венгрии примет молодежную сборную Германии в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 23:00 мск. Венгрия U21 — Германия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2021. Группа A 24 Марта 2021 года
    Венгрия U21
  • U21 Евро-2021. Группа A
  •  Венгрия U21 23:00 Германия U21 Германия U21
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
    •

    Венгрия U21

    Венгрия получила право сыграть в финальной части турнира как один из его организаторов наряду со Словенией.

    В 12 предыдущих поединках во всех турнирах команда одержала лишь одну победу. Она была одержана в прошлом матче на своем поле против России (2:0) в товарищеской встрече.

    При этом проиграли мадьяры в девяти поединках во всех турнирах. Правда, в двух предыдущих они не знают горечи неудач.

    Все прогнозы на футбол

    В отборе на предыдущий континентальный турнир венгерская молодежка не смогла завоевать путевку в финальную часть, заняв четвертое место.

    Германия U21

    Германия прошла в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 18 очков и опередила Бельгию на пять пунктов. Команда победила в 6 матчах, проиграв при этом два раза без ничьих.

    Поражения пришлись на встречи с той же Бельгией, которой немецкая молодежка уступила 2:3 дома и 4:1 на выезде.

  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
  • Переберется ли лидер ЦСКА в Италию, кем «Реал» хочет усилить атаку, укрепит ли «Ливерпуль» полузащиту и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Перед этой игрой хозяева имеют беспроигрышную серию из четырех матчей. При этом лишь в одном была ничья — против Словении (1:1) в товарищеской встрече.

    При этом в 11 предыдущих поединках сборная проиграла только дважды при семи победах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Успех хозяев поля оценивается в 8,50, ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — Германия выиграет, и обе команды забьют за 2,90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Потапова — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Крейчикова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Чикаго — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Майами — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Портленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Акрон — Нижний Новрогод
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Текстильщик — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     Джордан Ларссон
  • Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
    • 00:09 19/03/2021     «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
    • 21:07 19/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Венгрия U21 — Германия U21 24.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.90.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры