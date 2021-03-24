24 марта на стадионе «МОЛ Арена» в городе Секешфехервар молодежная сборная Венгрии примет молодежную сборную Германии в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 23:00 мск. Венгрия U21 — Германия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия U21

Венгрия получила право сыграть в финальной части турнира как один из его организаторов наряду со Словенией.

В 12 предыдущих поединках во всех турнирах команда одержала лишь одну победу. Она была одержана в прошлом матче на своем поле против России (2:0) в товарищеской встрече.

При этом проиграли мадьяры в девяти поединках во всех турнирах. Правда, в двух предыдущих они не знают горечи неудач.

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В отборе на предыдущий континентальный турнир венгерская молодежка не смогла завоевать путевку в финальную часть, заняв четвертое место.

Германия U21

Германия прошла в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 18 очков и опередила Бельгию на пять пунктов. Команда победила в 6 матчах, проиграв при этом два раза без ничьих.

Поражения пришлись на встречи с той же Бельгией, которой немецкая молодежка уступила 2:3 дома и 4:1 на выезде.

Перед этой игрой хозяева имеют беспроигрышную серию из четырех матчей. При этом лишь в одном была ничья — против Словении (1:1) в товарищеской встрече.

При этом в 11 предыдущих поединках сборная проиграла только дважды при семи победах.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех хозяев поля оценивается в 8,50, ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — Германия выиграет, и обе команды забьют за 2,90.