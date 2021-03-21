В воскресенье, 21 марта, «Лилль» на своем поле примет «Ним» в рамках 30-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начнется в 19:05 по московскому времени. «Лилль» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, имея на своем счету 63 очка.

«Доги» одержали 18 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели два поражения в национальном первенстве.

В марте подопечные Кристофа Галтье обыграли «Марсель» (2:2) и разошлись миром с «Монако» (0:0).

Также в этом месяце «Лилль» вылетел из Кубка Франции, потерпев поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в 1/8 финала.

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Среди травмированных у «догов» значится полузащитник Ренату Саншеш.

«Ним»

«Ним» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 26 набранными очками.

На счету «крокодилов» семь побед, пять ничьих и 17 поражений в 29 сыгранных турах.

Команда Паскаля Планка в марте уступила «Ницце» (1:2), а также поделила очки с «Монпелье» (1:1).

После травм у «Нима» восстанавливаются Карим Ариби, Антони Бриансон, Люка Буаде, Клеман Депре, Пабло Мартинес и Сиди Сарр.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.33, победа «Нима» — 11.50, ничья — 5.10.

«Крокодилы» могут быть довольны недавней ничьей с «Монпелье», но, скорее всего, отобрать очки у лидера они не смогут.

Почему? Потому что подопечные Кристофа Галтье радуют своей стабильностью в национальном первенстве, где они редко допускают серьезные ошибки.

«Ним» уже пропустил 55 мячей в Лиге 1, так что атака хозяев должна воспользоваться слабостью соперника. Наш прогноз и ставка — «победа "Лилля" с форой -1,5» за 2.10.

Альтернативный вариант — «хозяева победят и не пропустят». Эта ставка позволит вам удвоить поставленную сумму.