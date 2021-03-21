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    Сохранит ли «Лилль» лидерство в Лиге 1?

    «Лилль» — «Ним». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Ним»
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    Футболисты «Лилля»
    В воскресенье, 21 марта, «Лилль» на своем поле примет «Ним» в рамках 30-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начнется в 19:05 по московскому времени. «Лилль» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Марта 2021 года
    Лилль
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    «Лилль»

    «Лилль» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, имея на своем счету 63 очка.

    «Доги» одержали 18 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели два поражения в национальном первенстве.

    В марте подопечные Кристофа Галтье обыграли «Марсель» (2:2) и разошлись миром с «Монако» (0:0).

    Также в этом месяце «Лилль» вылетел из Кубка Франции, потерпев поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в 1/8 финала.

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    Среди травмированных у «догов» значится полузащитник Ренату Саншеш.

    «Ним»

    «Ним» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 26 набранными очками.

    На счету «крокодилов» семь побед, пять ничьих и 17 поражений в 29 сыгранных турах.

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  • 18/03/2021

    • Команда Паскаля Планка в марте уступила «Ницце» (1:2), а также поделила очки с «Монпелье» (1:1).

    После травм у «Нима» восстанавливаются Карим Ариби, Антони Бриансон, Люка Буаде, Клеман Депре, Пабло Мартинес и Сиди Сарр.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.33, победа «Нима» — 11.50, ничья — 5.10.

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    «Крокодилы» могут быть довольны недавней ничьей с «Монпелье», но, скорее всего, отобрать очки у лидера они не смогут.

    Почему? Потому что подопечные Кристофа Галтье радуют своей стабильностью в национальном первенстве, где они редко допускают серьезные ошибки.

    «Ним» уже пропустил 55 мячей в Лиге 1, так что атака хозяев должна воспользоваться слабостью соперника. Наш прогноз и ставка — «победа "Лилля" с форой -1,5» за 2.10.

    Альтернативный вариант — «хозяева победят и не пропустят». Эта ставка позволит вам удвоить поставленную сумму.

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