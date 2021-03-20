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    «Марсель» продлит победную серию?

    «Ницца» — «Марсель». Прогноз (к. 2.54) и ставки на чемпионат Франции по футболу 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Марсель»
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    «Марсель»
    «Марсель» сыграет на выезде с «Ниццей» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 марта, начало — в 19:00 мск. «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Марта 2021 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 19:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Ницца»

    «Ницца» после 29-ти сыгранных матчей занимает в таблице 12-е место. Отрыв от зоны вылета составляет уже девять очков. Можно считать, что клуб с Лазурного берега практически обезопасил от неприятных эмоций в конце сезона.

    Беспроигрышная серия «Ниццы» составляет три матча. В прошлом туре команда Адриана Урси сыграла вничью с «Лорьяном», а перед этим одержала победы над «Ренном» и «Нимом».

    Также любопытно, что в этом чемпионате «Ницца» одержала всего лишь четыре домашние победы.

    «Ницца» пропускала в восьми из девяти последних матчей Лиги 1.

    «Марсель»

    Тем временем «Марсель» после недавних успехов поднялся на пятое место. Правда, попасть в топ-4 уже почти нереально, отставание от конкурентов довольно внушительное.

    После назначения главным тренером Хорхе Сампаоли провансальцы одержали победы над «Ренном» и «Брестом». При этом в обоих случаях решающие голы были забиты на последних минутах.

    До приглашения Сампаоли «Марсель» за два с половиной месяца одержал лишь две победы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Безвыигрышная гостевая серия «Марселя» в Лиге 1 составляет восемь матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Марселя» — за 2.54.

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    Обычно, на подобные матчи сложно делать прогнозы, но в данном случае есть закономерность: «Ницца» почти всегда плохо играет против «Марселя».

    Семь предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Марселя».

    Ставка — победа «Марселя» за 2.54.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Марселя» больше 1,5 за 2.50.

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