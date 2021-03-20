«Ницца»
«Ницца» после 29-ти сыгранных матчей занимает в таблице 12-е место. Отрыв от зоны вылета составляет уже девять очков. Можно считать, что клуб с Лазурного берега практически обезопасил от неприятных эмоций в конце сезона.
Беспроигрышная серия «Ниццы» составляет три матча. В прошлом туре команда Адриана Урси сыграла вничью с «Лорьяном», а перед этим одержала победы над «Ренном» и «Нимом».
Также любопытно, что в этом чемпионате «Ницца» одержала всего лишь четыре домашние победы.
«Ницца» пропускала в восьми из девяти последних матчей Лиги 1.
«Марсель»
Тем временем «Марсель» после недавних успехов поднялся на пятое место. Правда, попасть в топ-4 уже почти нереально, отставание от конкурентов довольно внушительное.
После назначения главным тренером Хорхе Сампаоли провансальцы одержали победы над «Ренном» и «Брестом». При этом в обоих случаях решающие голы были забиты на последних минутах.
До приглашения Сампаоли «Марсель» за два с половиной месяца одержал лишь две победы.
Безвыигрышная гостевая серия «Марселя» в Лиге 1 составляет восемь матчей.
Прогноз и ставка
На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Марселя» — за 2.54.
Обычно, на подобные матчи сложно делать прогнозы, но в данном случае есть закономерность: «Ницца» почти всегда плохо играет против «Марселя».
Семь предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Марселя».
Ставка — победа «Марселя» за 2.54.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Марселя» больше 1,5 за 2.50.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Марселя» больше 1,5 за 2.50.