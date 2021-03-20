«Марсель» сыграет на выезде с «Ниццей» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 марта, начало — в 19:00 мск. «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» после 29-ти сыгранных матчей занимает в таблице 12-е место. Отрыв от зоны вылета составляет уже девять очков. Можно считать, что клуб с Лазурного берега практически обезопасил от неприятных эмоций в конце сезона.

Беспроигрышная серия «Ниццы» составляет три матча. В прошлом туре команда Адриана Урси сыграла вничью с «Лорьяном», а перед этим одержала победы над «Ренном» и «Нимом».

Также любопытно, что в этом чемпионате «Ницца» одержала всего лишь четыре домашние победы.

«Ницца» пропускала в восьми из девяти последних матчей Лиги 1.

«Марсель»

Тем временем «Марсель» после недавних успехов поднялся на пятое место. Правда, попасть в топ-4 уже почти нереально, отставание от конкурентов довольно внушительное.

После назначения главным тренером Хорхе Сампаоли провансальцы одержали победы над «Ренном» и «Брестом». При этом в обоих случаях решающие голы были забиты на последних минутах.

До приглашения Сампаоли «Марсель» за два с половиной месяца одержал лишь две победы.

Все прогнозы на Лигу 1

Безвыигрышная гостевая серия «Марселя» в Лиге 1 составляет восемь матчей.

Прогноз и ставка

На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Марселя» — за 2.54.

Обычно, на подобные матчи сложно делать прогнозы, но в данном случае есть закономерность: «Ницца» почти всегда плохо играет против «Марселя».

Семь предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Марселя».