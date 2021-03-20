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    Прервет ли «Штутгарт» десятилетнюю серию поражений от «Баварии»?

    «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз (к. 2.26) на футбол, Бундеслига, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Штутгарт»
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    Роберт Левандовский
    В 26-м туре чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Штутгарт». Матч на «Альянц Арене» пройдет 20 марта. Начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Марта 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 6.90
  • 2
  • 10.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    В середине февраля «Бавария» дома не справилась с «Арминией» (3:3), а потом во Франкфурте проиграла «Айнтрахту» (1:2).

    В первом матче 1/8 фингала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде разгромили «Лацио» (4:1), а вернувшись домой разгромили в Бундеслиге «Кельн» (5:1).

    Домашний матч с дортмундской «Боруссией» завершился волевой победой со счетом 4:2, а потом «Бавария» обыграла в гостях «Вердер» — 3:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем матче «Бавария» одержала вторую победу над «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.

    После 25 туров Бундеслиги «Бавария» с 58 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 74-35, Роберт Левандовски забил 32 гола, еще 10 у Томаса Мюллера.

    «Штутгарт»

    В начале февраля подопечные Пеллегрино Матараццо крупно проиграли «Байеру»(2:5) в гостях, а потом упустили домашнюю победу над «Гертой» (1:1).

    Затем «Швабы» на выезде одолели «Кельн» (1:0), а вернувшись домой одержали разгромную победу над «Шальке» (5:1).

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    • В последних матчах «Штутгарт» во Франкфурте поделил очки с «Айнтрахтом» (1:1), а потом на своем поле победил «Хоффенхайм» (2:0).

    После 25 туров «Штутгарт» с 36 очками на 8-м месте. Разница мячей 47-37, Саша Калайджич забил 13 голов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.24, на ничью в основное время — 7.20, а на победу «Штутгарта» — 10.00.

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    В первом круге «Бавария» победила на выезде со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Штутгарт» проиграл дома 0:3, а на выезде 1:4.

    «Штутгарт» проиграл последние 20 матчей с «Баварией», «Швабы» обыгрывали мюнхенцев в далеком 2010 году. Прогнозируем, что «Бавария» победит.

    Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.53 и ТБ 3,5 за 1.58.

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