ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Леванте» — «Валенсия»Примера. «Реал» примет «Эльче», «Атлетико» в гостях у «Хетафе» «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»АПЛ. «Лидс» примет «Челси», «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», дерби Северного Лондона «Химки» — «Ростов»РПЛ. «Ростов» проиграл «Химкам», ЦСКА сыграет в Туле, «Зенит» примет «Ахмат»
  • 21:24
    • Карпин — о поражении от «Химок»: Никакого кризиса в «Ростове» нет
  • 20:56
    • «Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти
  • 19:34
    • Определились все пары четвертьфинала Кубка Гагарина
  • 19:23
    • «Магнитка» одолела «Барыс» и вышла в следующий раунд Кубка Гагарина
  • 17:50
    • Егорова и Калкенберг поделили золото спринта на этапе Кубка IBU в Австрии
  • 11:55
    • Составлен календарь игр 1/4 Кубка России
    Все новости спорта

    Забитых мячей может и не быть

    «Спортинг» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Испании, 14 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Спортинг Хихон Прогнозы на Мальорку
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Мальорка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Амат Ндиайе
    В воскресенье, 14 марта, хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет с «Мальоркой» в рамках 29-го тура Сегунды. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Спортинг» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 14 Марта 2021 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 18:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Спортинг»

    «Спортинг» по итогам 28 проведенных туров находится на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 48 очков, уступая семь баллов второй позиции.

    Клуб из Хихона не проигрывает в рамках первенства страны на протяжении шести встреч, в которой он поровну поделил победные результаты с ничейными исходами, сохранив в этом отрезке свои ворота на замке в четырех случаях.

    Две минувшие игры первенства «красно-белые» завершили миром, поочередно поделив очки с «Эспаньолом» (1:1) на своей территории и с «Понферрадиной» (2:2) на выезде в минувшем туре.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Спортинг» в текущем первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв в восьми сыгранных матчах при шести ничьих, разница мячей в них составляет 17:7.

    «Мальорка»

    «Мальорка» с 54 набранными баллами возглавляет турнирную таблицу Сегунды, оторвавшись от ближайшего преследователя уже на пять пунктов.

    За последние семь встреч первенства «попугаи» добились шесть победных результатов и раз уступили. Случилось это событие 14 февраля, когда они дома были повержены «Эспаньолом» (1:2).

  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
  • Реакция спортивных СМИ на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
  • 11/03/2021

    • После этого «киноварные» трижды победили, одолев 1:0 в гостях «Логроньес», а также на своей территории «Альмерию» (2:0) и «Картахену» (2:1) в своем последнем проведенном матче.

    В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды пока еще не проигрывала, выиграв девять поединков при четырех мировых исходах, забила 15 мячей, а пропустила только четыре гола.

    В первом круге эти команды сыграли 0:0, а в позапрошлом розыгрыше Сегунды они обменялись домашними победами — 1:0 и 1:2.

    «Спортинг» — «Мальорка». Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Мальорки» предлагают — 2.68.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На викторию «Спортинга» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.83.

    Только раз за пять последних очных противостояний этих клубов забивалось более одного мяча. Поэтому и от данной игры стоит ожидать низового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,0.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лейкерс — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урал — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кайрат — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кайрат — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Туран — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Алавес — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Карабах — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сассуоло — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Мальорка» 14.03.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры