В воскресенье, 14 марта, хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет с «Мальоркой» в рамках 29-го тура Сегунды. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Спортинг» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» по итогам 28 проведенных туров находится на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 48 очков, уступая семь баллов второй позиции.

Клуб из Хихона не проигрывает в рамках первенства страны на протяжении шести встреч, в которой он поровну поделил победные результаты с ничейными исходами, сохранив в этом отрезке свои ворота на замке в четырех случаях.

Две минувшие игры первенства «красно-белые» завершили миром, поочередно поделив очки с «Эспаньолом» (1:1) на своей территории и с «Понферрадиной» (2:2) на выезде в минувшем туре.

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На своем поле «Спортинг» в текущем первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв в восьми сыгранных матчах при шести ничьих, разница мячей в них составляет 17:7.

«Мальорка»

«Мальорка» с 54 набранными баллами возглавляет турнирную таблицу Сегунды, оторвавшись от ближайшего преследователя уже на пять пунктов.

За последние семь встреч первенства «попугаи» добились шесть победных результатов и раз уступили. Случилось это событие 14 февраля, когда они дома были повержены «Эспаньолом» (1:2).

После этого «киноварные» трижды победили, одолев 1:0 в гостях «Логроньес», а также на своей территории «Альмерию» (2:0) и «Картахену» (2:1) в своем последнем проведенном матче.

В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды пока еще не проигрывала, выиграв девять поединков при четырех мировых исходах, забила 15 мячей, а пропустила только четыре гола.

В первом круге эти команды сыграли 0:0, а в позапрошлом розыгрыше Сегунды они обменялись домашними победами — 1:0 и 1:2.

«Спортинг» — «Мальорка». Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Мальорки» предлагают — 2.68.

На викторию «Спортинга» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.83.

Только раз за пять последних очных противостояний этих клубов забивалось более одного мяча. Поэтому и от данной игры стоит ожидать низового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,0.