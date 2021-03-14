«Спортинг»
«Спортинг» по итогам 28 проведенных туров находится на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 48 очков, уступая семь баллов второй позиции.
Клуб из Хихона не проигрывает в рамках первенства страны на протяжении шести встреч, в которой он поровну поделил победные результаты с ничейными исходами, сохранив в этом отрезке свои ворота на замке в четырех случаях.
Две минувшие игры первенства «красно-белые» завершили миром, поочередно поделив очки с «Эспаньолом» (1:1) на своей территории и с «Понферрадиной» (2:2) на выезде в минувшем туре.
На своем поле «Спортинг» в текущем первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв в восьми сыгранных матчах при шести ничьих, разница мячей в них составляет 17:7.
«Мальорка»
«Мальорка» с 54 набранными баллами возглавляет турнирную таблицу Сегунды, оторвавшись от ближайшего преследователя уже на пять пунктов.
За последние семь встреч первенства «попугаи» добились шесть победных результатов и раз уступили. Случилось это событие 14 февраля, когда они дома были повержены «Эспаньолом» (1:2).
После этого «киноварные» трижды победили, одолев 1:0 в гостях «Логроньес», а также на своей территории «Альмерию» (2:0) и «Картахену» (2:1) в своем последнем проведенном матче.
В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды пока еще не проигрывала, выиграв девять поединков при четырех мировых исходах, забила 15 мячей, а пропустила только четыре гола.
В первом круге эти команды сыграли 0:0, а в позапрошлом розыгрыше Сегунды они обменялись домашними победами — 1:0 и 1:2.
«Спортинг» — «Мальорка». Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Мальорки» предлагают — 2.68.
На викторию «Спортинга» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.83.
Только раз за пять последних очных противостояний этих клубов забивалось более одного мяча. Поэтому и от данной игры стоит ожидать низового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,0.