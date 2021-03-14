ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»АПЛ. «Лидс» отнял очки у «Челси», «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», дерби Северного Лондона «Химки» — «Ростов»РПЛ. «Ростов» проиграл «Химкам», ЦСКА оступился в Туле, «Зенит» примет «Ахмат» Кирилл КапризовНХЛ. Хет-трик Капризова, два очка Тарасенко и ассист Зайцева
  • 15:58
    • «Арсенал» не позволил ЦСКА опередить «Зенит»
  • 14:42
    • Большунов выиграл масс-старт на 15 км
  • 11:41
    • Фернандеш стал лучшим игроком года в АПЛ
  • 17:22
    • «Челси» и «Лидс» разошлись миром
  • 15:20
    • Защитник ЦСКА получил травму в матче с «Арсеналом»
  • 13:58
    • Гол Бикфалви принес «Уралу» три очка
  • 13:17
    • Акинфеев займет ворота ЦСКА с первых минут
    Все новости спорта

    Покинет ли «Ним» зону вылета?

    «Ним» — «Монпелье». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 14 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ним Прогнозы на Монпелье Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ним» — «Монпелье»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Биргер Мелинг
    В воскресенье, 14 марта, «Ним» на своем поле примет «Монпелье» в рамках 29-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Де Костьерес», начнется в 15:00 по московскому времени. «Ним» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 14 Марта 2021 года
    Ним
  • Франция. Лига 1
    •  Ним 15:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
    •

    «Ним»

    «Ним» занимает 18-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 25 очков.

    «Крокодилы» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 17 поражений в национальном первенстве.

    Подопечные Паскаля Планка в пяти последних матчах обыграли «Дижон» (2:0), «Бордо» (2:0) и «Лорьян» (1:0), разошлись миром с «Нантом» (1:1), а также проиграли «Ницце» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После травм у «Нима» восстанавливаются Карим Ариби, Софиан Алакуш, Антони Бриансон, Лукас Буаде, Клеман Депре, Люка До, Пабло Мартинес и Сиди Сарр. Дисквалификацию отбывает Биргер Мелинг.

    «Монпелье»

    «Монпелье» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 40 баллами.

    На счету «паладинов» 11 побед, семь ничьих и десять поражений в 28 сыгранных турах.

  • Диалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана»
  • Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» завершился вничью
  • Вчера

    • Команда Мишель Дер Закаряна не проигрывает с конца января, но в двух последних матчах поделила очки с «Реймсом» (0:0) и «Лорьяном» (1:1).

    В марте «Монпелье» также вышел в 1/8 финала Кубка Франции, одержав победу над «Алесом» (2:1).

    У «паладинов» травму залечивает защитник Амбруаз Ойонго.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монпелье» — 2.16, победа «Нима» — 3.30, ничья — 3.70.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    «Крокодилы» всеми силами пытаются избежать вылета, и их недавние успехи говорят нам о том, что они сдаваться не собираются.

    Однако отобрать очки у «паладинов» будет крайне сложно, поскольку эта команда нащупала свою игру и не проигрывает в течение полутора месяцев.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «гости не проиграют и тотал больше 2» за 1.89.

    Также можно взять «обе команды забьют» за 1.70, тем более что «Ним» вряд ли будет отсиживаться в обороне.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сассуоло — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.90
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Беневенто — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Ним» — «Монпелье» 14.03.2021 в 15:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.89.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры