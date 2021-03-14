В воскресенье, 14 марта, «Ним» на своем поле примет «Монпелье» в рамках 29-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Де Костьерес», начнется в 15:00 по московскому времени. «Ним» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ним»

«Ним» занимает 18-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 25 очков.

«Крокодилы» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 17 поражений в национальном первенстве.

Подопечные Паскаля Планка в пяти последних матчах обыграли «Дижон» (2:0), «Бордо» (2:0) и «Лорьян» (1:0), разошлись миром с «Нантом» (1:1), а также проиграли «Ницце» (1:2).

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После травм у «Нима» восстанавливаются Карим Ариби, Софиан Алакуш, Антони Бриансон, Лукас Буаде, Клеман Депре, Люка До, Пабло Мартинес и Сиди Сарр. Дисквалификацию отбывает Биргер Мелинг.

«Монпелье»

«Монпелье» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 40 баллами.

На счету «паладинов» 11 побед, семь ничьих и десять поражений в 28 сыгранных турах.

Команда Мишель Дер Закаряна не проигрывает с конца января, но в двух последних матчах поделила очки с «Реймсом» (0:0) и «Лорьяном» (1:1).

В марте «Монпелье» также вышел в 1/8 финала Кубка Франции, одержав победу над «Алесом» (2:1).

У «паладинов» травму залечивает защитник Амбруаз Ойонго.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монпелье» — 2.16, победа «Нима» — 3.30, ничья — 3.70.

«Крокодилы» всеми силами пытаются избежать вылета, и их недавние успехи говорят нам о том, что они сдаваться не собираются.

Однако отобрать очки у «паладинов» будет крайне сложно, поскольку эта команда нащупала свою игру и не проигрывает в течение полутора месяцев.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «гости не проиграют и тотал больше 2» за 1.89.

Также можно взять «обе команды забьют» за 1.70, тем более что «Ним» вряд ли будет отсиживаться в обороне.