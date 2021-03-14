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    «Лисы» несколько раз огорчат аутсайдера

    «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, чемпионат Англии, 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Келечи Ихеаначо
    В 28-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» на своем стадионе «Кинг Пауэр» сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдет 14 марта, начало — в 17:00 по мск. «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Марта 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Лестер»

    «Лестер» по итогам этого сезона нацелился пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 53 набранными баллами идет на третьем месте, оторвавшись на пять пунктов от пятой строки.

    В отрезке последних восьми встреч английского первенства «лисы» проиграли только один раз. Случилось это событие в последний день зимы, когда они дома потерпели фиаско от «Арсенала» со счетом 1:3.

    Также в этот период «синие» четыре раза побеждали и трижды делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре они на выезде справились с «Брайтоном» (2:1), а игровым днем ранее расписали гостевую мировую с «Бернли» (1:1).

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    В родных стенах «Лестер» в этом сезоне АПЛ выступает не совсем убедительно, выиграв шесть встреч при шести фиаско и одном ничейном исходе, разница забитых и пропущенных — 20:19.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» уже практически одной ногой находится в Чемпионшипе. За десять туров до конца АПЛ он с 14 очками идет на последнем месте, отставая от безопасной строки на 12 баллов.

    «Клинки» за последние шесть встреч чемпионата страны уступили в пяти из них, а также добыли одну викторию, одолев в начале этого месяца на своем поле «Астон Виллу» со счетом 1:0.

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    • В остальных играх этого периода «красно-белые» смогли забить только один гол, а пропустили десять мячей. В своем последнем проведенном поединке они потерпели домашнее фиаско от «Саутгемптона» — 0:2.

    На выезде в текущем сезоне АПЛ «Шеффилд Юнайтед» заработал всего четыре пункта, раз победив при одной ничьей и 11 поражениях, разница мячей в этих встречах составила 6:23.

    «Лестер» обыграл «ШЮ» в последних шести очных играх. В первом круге «лисы» в гостях победили со счетом 2:1.

    «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.10.

    «Лисы» находятся в неплохой форме, и довольно много забивают, так что должены выиграть уверенно, забив пару мячей. Рекомендуем ставить в этой игре на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5.

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