В среду, 3 марта, в поединке 25-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на «Артемио Франки» сыграет с «Ромой». Начало игры — в 22:45 по мск. «Фиорентина» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

После 24 сыгранных туров «Фиорентина» с 25 набранными очками еще с тремя командами делит 14 место в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

К данному поединку «фиалки» подходят после гостевого поражения от «Удинезе» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они на своей арене разгромили «Специю» со счетом 3:0.

Эта виктория стала для коллектива из Флоренции только второй за последние семь встреч и шестой за весь чемпионат. Еще в этом отрезке в первенстве он четыре раза уступал и одну игру свел вничью.

Все прогнозы на Серию А

В текущем сезоне «Фиорентина» дома играет хуже, чем на выезде. В родных стенах «фиолетовые» разжились всего лишь шестью очками, раз выиграв при трех ничьих и восьми фиаско. Разница мячей — 11:25.

«Рома»

«Рома» на выходных была повержена на своей арене «Миланом» со счетом 1:2. Этим фиаско она прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

В этот удачный для себя отрезок «волки» дважды обыграли португальскую «Брагу» (3:1 и 2:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а также в чемпионате страны разгромили дома «Удинезе» (3:0) и поделили очки с «Беневенто» (0:0) в гостях.

В турнирной таблице Серии А римский коллектив с 44 набранными пунктами разместился на пятой строке, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.

Из выездных встреч текущего первенства «Рома» привезла только 14 очков. Столичный клуб добился четырех викторий, два раза сыграл вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 16:22.

«Рома» обыграла «Фиорентину» в последних трех играх. В первом круге римляне дома победили 2:0.

Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Рома»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.08.

На викторию «Фиорентины» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.50.

Прогнозируем, что «фиалки» наконец-то прервут серию поражений в играх с римлянами, не проиграв на этот раз. Наша ставка на эту встречу — 1Х.