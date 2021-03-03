ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ВаранТрансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта Елизавета ТуктамышеваТуктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко «Оттава» — «Калгари»НХЛ. «Оттава» разгромила «Калгари», «Ванкувер» прервал серию поражений
  • 07:27
    • Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной» в ЛЧ
  • 00:53
    • «Реал» спасся от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»
  • 20:34
    • Спицов сломал руку после падения на тренировке
  • 20:17
    • Новичок «Краснодара» повредил крестообразные связки колена
  • 19:47
    • Вратарь «Зенита» выбыл из строя на месяц
    Все новости спорта

    «Фиалки» прервут неудачную серию в играх с «волками»?

    «Фиорентина» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Италии, 3 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Рибери
    В среду, 3 марта, в поединке 25-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на «Артемио Франки» сыграет с «Ромой». Начало игры — в 22:45 по мск. «Фиорентина» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Марта 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Фиорентина»

    После 24 сыгранных туров «Фиорентина» с 25 набранными очками еще с тремя командами делит 14 место в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

    К данному поединку «фиалки» подходят после гостевого поражения от «Удинезе» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они на своей арене разгромили «Специю» со счетом 3:0.

    Эта виктория стала для коллектива из Флоренции только второй за последние семь встреч и шестой за весь чемпионат. Еще в этом отрезке в первенстве он четыре раза уступал и одну игру свел вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    В текущем сезоне «Фиорентина» дома играет хуже, чем на выезде. В родных стенах «фиолетовые» разжились всего лишь шестью очками, раз выиграв при трех ничьих и восьми фиаско. Разница мячей — 11:25.

    «Рома»

    «Рома» на выходных была повержена на своей арене «Миланом» со счетом 1:2. Этим фиаско она прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

    В этот удачный для себя отрезок «волки» дважды обыграли португальскую «Брагу» (3:1 и 2:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а также в чемпионате страны разгромили дома «Удинезе» (3:0) и поделили очки с «Беневенто» (0:0) в гостях.

  • «Интер» положил руки на скудетто, пока «Милан» на коленях
  • Реакция прессы на матч «Милан» — «Интер»
  • 22/02/2021

    • В турнирной таблице Серии А римский коллектив с 44 набранными пунктами разместился на пятой строке, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.

    Из выездных встреч текущего первенства «Рома» привезла только 14 очков. Столичный клуб добился четырех викторий, два раза сыграл вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 16:22.

    «Рома» обыграла «Фиорентину» в последних трех играх. В первом круге римляне дома победили 2:0.

    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Рома»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.08.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию «Фиорентины» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.50.

    Прогнозируем, что «фиалки» наконец-то прервут серию поражений в играх с римлянами, не проиграв на этот раз. Наша ставка на эту встречу — 1Х.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Вавринка — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Карабах — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Партизан — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ян — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Герасимов — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Хасе — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шамбли — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Амьен — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021     Оливье Жиру
  • Гол Жиру сломал все планы Симеоне. «Атлетико» оказался на грани вылета из ЛЧ
    • 15:52 24/02/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Рома» 03.03.2021 в 22:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.85.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры