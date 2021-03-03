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    Сможет ли «МЮ» обыграть «Кристал Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.45) на чемпионат Англии по футболу 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рэшфорд
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 марта в Лондоне, начало — в 23:15 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» после 26-ти сыгранных матчей занимает в таблице АПЛ 13-е место. Ситуация в целом под контролем, команда находится на приличном расстоянии от зоны вылета.

    В прошлом туре «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Фулхэмом» — 0:0. А перед этим команда Роя Ходжсона одержала гостевую победу над «Брайтоном».

    Это была достойная реакция на неприятные поражения от «Лидса» и «Бернли».

    «Кристал Пэлас» проводит в таком ключе весь сезон, чередуя удачные матчи с откровенно провальными. В общем, типичный середняк.

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    Факт: «Кристал Пэлас» в текущем чемпионате одержал лишь четыре домашние победы.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на второй строчке, но уже всем понятно, что про победу в чемпионате речи не идет. Отставание «красных дьяволов» от «Манчестер Сити» составляет 12 очков. Главная задача — удержаться в топ-4.

    А с этим, как ни странно, могут возникнуть проблемы, поскольку все конкуренты находятся на очень опасном расстоянии.

    В прошлом туре «МЮ» сыграл вничью с «Челси» — 0:0. Очередной ужасный матч между топ-клубами АПЛ, которые в течение 90 минут просто присутствовали на футбольном поле.

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    • Но это не должно удивлять. У «МЮ», например, в девяти предыдущих турах только три победы. Одна из них над «Саутгемптоном», которые уже на первых минутах остался вдесятером.

    Пять из семи последних гостевых матчей «МЮ» в АПЛ завершились вничью.

    Прогноз и ставка на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

    На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.47.

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    Коэффициент на гостей существенно занижен. Причин не ставить на чистую победу «МЮ» сразу несколько: во-первых, команде Оле-Гуннара Сульшера всегда с огромным трудом даются матчи с «Пэлас», и уж тем более гостевые, а во-вторых — по недавним результатам не скажешь, что фаворит находится в отличной форме.

    Ставка - обе команды забьют за 1.98.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.45.

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