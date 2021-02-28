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    Сохранит ли «Лилль» лидерство в чемпионате Франции?

    «Лилль» — «Страсбур». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 февраля 2021 года

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    В воскресенье, 28 февраля, «Лилль» на своем поле примет «Страсбур» в рамках 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начнется в 19:05 по московскому времени. «Лилль» — «Страсбур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лилль»

    «Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея на своем счету 58 очков.

    «Доги» одержали 17 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели два поражения в 26 сыгранных турах.

    В февральских матчах подопечные Кристофа Галтье обыграли «Бордо» (3:0), «Нант» (2:0) и «Лорьян» (4:1), а также разошлись миром с «Брестом» (0:0).

    Также «Лилль» выбыл из Лиги Европы, проиграв в 1/16 финала по сумме двух встреч амстердамскому «Аяксу» (1:2 и 1:2).

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    После травмы у «догов» восстанавливается Бурак Йылмаз.

    «Страсбур»

    «Страсбур» занимает 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 29 набранными очками.

    На счету «бегунов» восемь побед, пять ничьих и 13 поражений в 26 сыгранных турах.

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    • В этом месяце команда Тьерри Лоре выиграла у «Метца» (2:1), поделила очки с «Брестом» (2:2) и «Анже» (0:0), а также уступила «Лиону» (0:3).

    У «Страсбура» травмы залечивают Жан-Одес Ахолу, Лебо Мотиба, Матц Селс и Мохамед Симакан.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.76, победа «Страсбура» — 5.20, ничья — 3.60.

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    Безусловно, «доги» считаются фаворитами данной встречи, хотя нужно признать, что в последнее время у них имелись игровые проблемы.

    Нам кажется, что вылет из Лиги Европы немного снизит напряжение, поэтому подопечные Кристофа Галтье еще поборются за титул с «Лионом» и «Пари Сен-Жермен».

    У «Лилля» есть качественные футболисты, способные взломать оборону «Страсбура». Наш прогноз и ставка — «победа хозяев с форой -1» за 2.40.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лилля" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.06.

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