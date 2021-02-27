«Бавария» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в минувшем туре Бундеслиги проиграла. На выезде команда Ханса-Дитера Флика не смогла справиться с «Айнтрахтом» (1:2).

В позапрошлом туре мюнхенцы также не сумели выиграть, сенсационно сыграв вничью с «Арминией» (3:3) на своем поле, хотя по ходу игры уступали 0:2 и 1:3.

Тем не менее, команда занимает 1 место в турнирной таблице с 49 очками в активе. Правда, атака мюнхенцев смотрится традиционно мощно: забито 62 мяча в 22 поединках.

Все прогнозы на Бундеслигу

Разгром же «Лацио» (4:1) на выезде в первом поединке 1/8 финала говорит о том, что никакого кризиса у немецкого гранда нет — в худшем для него случае речь можно вести о спаде.

«Кельн»

В позапрошлом матче Бундеслиги «Кельн» проиграл. Правда, поражение от «Айнтрахта» (0:2) предсказывалось изначально.

Одной неудачей дело не ограничилось, ведь в предыдущем туре «Козлы» уступили на своем поле «Штутгарту» (0:1), а значит проиграли в трех матчах из четырех предыдущих.

Сейчас «Кельн» занимает 14 место в турнирной таблице с 21 пунктом в активе. При этом забивает команда с заметной натугой — всего 20 голов в 22 встречах.

«Кельн» не лучшим образом обороняется. В 22 матчах команда пропустила 36 мячей. Не худший результат, однако, надо понимать, что команда находится вблизи опасной зоны.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.

Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,05.