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    Вернется ли «Бавария» к победам в Бундеслиге?

    «Бавария» — «Кельн». Прогноз, ставка (к. 2.05) на чемпионат Германии по футболу 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Кельн»
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    Команда Флика не выиграла два прошлых матча в Бундеслиге
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Февраля 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.19
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» в минувшем туре Бундеслиги проиграла. На выезде команда Ханса-Дитера Флика не смогла справиться с «Айнтрахтом» (1:2).

    В позапрошлом туре мюнхенцы также не сумели выиграть, сенсационно сыграв вничью с «Арминией» (3:3) на своем поле, хотя по ходу игры уступали 0:2 и 1:3.

    Тем не менее, команда занимает 1 место в турнирной таблице с 49 очками в активе. Правда, атака мюнхенцев смотрится традиционно мощно: забито 62 мяча в 22 поединках.

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    Разгром же «Лацио» (4:1) на выезде в первом поединке 1/8 финала говорит о том, что никакого кризиса у немецкого гранда нет — в худшем для него случае речь можно вести о спаде.

    «Кельн»

    В позапрошлом матче Бундеслиги «Кельн» проиграл. Правда, поражение от «Айнтрахта» (0:2) предсказывалось изначально.

    Одной неудачей дело не ограничилось, ведь в предыдущем туре «Козлы» уступили на своем поле «Штутгарту» (0:1), а значит проиграли в трех матчах из четырех предыдущих.

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  • 24/02/2021

    • Сейчас «Кельн» занимает 14 место в турнирной таблице с 21 пунктом в активе. При этом забивает команда с заметной натугой — всего 20 голов в 22 встречах.

    «Кельн» не лучшим образом обороняется. В 22 матчах команда пропустила 36 мячей. Не худший результат, однако, надо понимать, что команда находится вблизи опасной зоны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.

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    Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как как ничья — в 7,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,05.

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