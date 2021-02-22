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    «Ювентус» устроят только три очка

    «Ювентус» — «Кротоне». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Серии А 22 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Кротоне»
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    Криштиану Роналду
    В матче 23 тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на стадионе «Альянц» примет «Кротоне». Игра запланирована на 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ювентус» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Февраля 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Кротоне Кротоне
  • Италия. Серия А
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.80
  • 2
  • 17.50
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    «Ювентус» в этом сезоне рискует остаться ни с чем. Суперкубок хорошо, но команда занимает 5 место в чемпионате (42) и отстает от «Интера» на 8 пунктов в борьбе за титул. Также хозяева проиграли в первом матче 1/8 Лиги чемпионов «Порту» 1:2. Есть риск вылета из турнира уже на ранней стадии.

    Туринцы не смогли выиграть в трех последних поединках. Они сыграли в нулевую ничью с «Интером». Это была вторая игра в рамках полуфинала Кубка Италии. Так как первая встреча была в пользу «Бьянконери» (2:1), то они прошли в финал турнира.

    Также вспомним поражение от «Наполи» в 22 туре Серии А. 17 февраля «Зербы» на выезде проиграли «Порту». Этот поединок для «Юве» является отличным шансом исправить положение. Тем более что команда не проигрывала в последних 8 матчах дома.

    Календарь и таблица Серии А

    Сразу два основных центрбека «Ювентуса» травмированы. Это Кьеллини и Бонуччи. Не сыграет из-за перебора желтых Рабьо. Травмированы Куадрадо, Дибала и Артур. Альваро Мората после коронавируса и не понятно, готов ли он.

    «Кротоне»

    «Кротоне» — главный неудачник сезона, который набрал всего 12 очков в 22 матчах сезона, 16 из которых команда проиграла. К этой игре гости подошли с серией их четырех неудач.

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    • В гостях «Акулы» еще не побеждали. У них всего 2 очка в 11 выездных поединках. Так что рассчитывать на что-то в матче с таким злым соперником практически не на что.

    «Кротоне» проиграл «Фиорентине» 1:2, уступил «Дженоа» 0:3, был слабее «Сассуоло» 1:2 и с разгромным счетом проиграл «Милану» 0:4.

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    Для справки отметим, что команда больше всех пропустила в этом сезоне (52 гола).

    Прогноз и ставка

    «Ювентус» устроит только победа и букмекеры это понимают. Отсюда и такие котировки — 1.16 победа «Юве», 7.51 ничья и 16.0 «Кротоне».

    «Кротоне» исправно проигрывал последние матчи, пропуская как минимум 2 гола. У «Юве» был непростой календарь и поэтому можно ожидать, что команда отыграется за упущенное. Можно поставить на ИТБ1 2.5 за 1.82.

    Предлагаем необычную ставку на Криштиану Роналду. Форвард «Бьянконери» наносит в среднем за игру по 4.9 ударов в матчах Серии А. Давайте поставим на то, что он нанесет не менее 6 ударов в этот раз с коэффициентом 1.60.

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