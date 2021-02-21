ПСЖ будет принимать «Монако» в 26 туре чемпионата Франции. Матч пройдет в Париже 21 февраля. Начало — в 23:00 мск ПСЖ — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари Сен-Жермен»

ПСЖ подходит к матчу чемпионата Франции в хорошем настроении — после разгромной победы над «Барселоной» со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После сенсационного поражения от «Лорьяна» 31 января (0:1) ПСЖ смог выиграть в пяти матчах подряд, причем в четырех играх Лиги 1 парижане пропустили лишь один мяч.

ПСЖ разгромил «Ним» (3:0), обыграл «Марсель» (2:0), «Кан» (1:0) и «Ниццу» (2:1).

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После 25 туров ПСЖ набрал 54 очка и занимает в таблице чемпионата Франции второе место. Парижане на 1 очко отстают от «Лилля». У ПСЖ забито 57 голов, а пропущено 15 (оба показателя — лучшие в лиге).

«Монако»

«Монако» не проигрывает с 16 декабря — серия команды без поражений насчитывает 11 матчей, из них 9 — победные.

В последних турах «монегаски» обыграли «Ним» со счетом 4:3, «Гренобль» со счетом 1:0 и сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2).

Стоит отметить, что матчи с участием «Монако», как правило, проходят результативно. В десяти последних играх команды только раз было забито меньше трех голов.

В таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место. У «монегасков» в активе 49 очков, от лидирующего «Лилля» они отстают на 6 очков. Забито у «Монако» 52 гола, а пропущено 37.

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,66, на ничью — 4,34, а на победу «Монако» — 5,35.

В первом круге «Монако» удалось обыграть ПСЖ со счетом 3:2.

Прогноз и ставка на матч — ПСЖ не проиграет и обе забьют с коэффициентом 1,75.