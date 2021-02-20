В субботу, 20 февраля, «Сассуоло» на своем поле примет «Болонью» в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мапеи», начнется в 22:45 по московскому времени. «Сассуоло» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 34 набранными очками.

«Черно-зеленые» одержали девять побед, семи раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений в национальном первенстве.

На минувших выходных команда Роберто де Дзерби одолела «Кротоне» (2:1), прервав серию из пяти встреч без побед.

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Среди травмированных у «Сассуоло» значатся Жереми Бога, Мехди Бурабиа и Филиппо Романья.

«Болонья»

«Болонья» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А 24 баллами.

На счету «красно-синих» шесть побед, шесть ничьих и десять поражений в 22 сыгранных турах.

В конце января подопечные Синиши Михайловича проиграла «Ювентусу» (0:2) и «Милану» (1:2), но затем обыграли «Парму» (3:0) и разошлись миром с «Беневенто» (1:1).

После травм у «Болоньи» восстанавливаются Федерико Сантандер и Паоло Фараго.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сассуоло» — 2.30, победа «Болоньи» — 3.30, ничья — 3.40.

«Черно-зеленые» все еще претендуют на завоевание путевки в еврокубки, хотя нужно признать, что в 2021 году их результаты пошли на спад.

Единственную победу за месяц команда Роберто де Дзерби одержала над «Кротоне» — явным аутсайдером первенства и главным претендентом на вылет.

В то же время «красно-синие» демонстрируют характер, поэтому нам кажется, что на «Мапеи» поборются за очки. Наш прогноз и ставка — «победа "Болоньи" с форой 0» за 2.34.

Альтернативный вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 3.20.