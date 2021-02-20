«Сассуоло»
«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 34 набранными очками.
«Черно-зеленые» одержали девять побед, семи раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений в национальном первенстве.
На минувших выходных команда Роберто де Дзерби одолела «Кротоне» (2:1), прервав серию из пяти встреч без побед.
Среди травмированных у «Сассуоло» значатся Жереми Бога, Мехди Бурабиа и Филиппо Романья.
«Болонья»
«Болонья» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А 24 баллами.
На счету «красно-синих» шесть побед, шесть ничьих и десять поражений в 22 сыгранных турах.
В конце января подопечные Синиши Михайловича проиграла «Ювентусу» (0:2) и «Милану» (1:2), но затем обыграли «Парму» (3:0) и разошлись миром с «Беневенто» (1:1).
После травм у «Болоньи» восстанавливаются Федерико Сантандер и Паоло Фараго.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сассуоло» — 2.30, победа «Болоньи» — 3.30, ничья — 3.40.
«Черно-зеленые» все еще претендуют на завоевание путевки в еврокубки, хотя нужно признать, что в 2021 году их результаты пошли на спад.
Единственную победу за месяц команда Роберто де Дзерби одержала над «Кротоне» — явным аутсайдером первенства и главным претендентом на вылет.
В то же время «красно-синие» демонстрируют характер, поэтому нам кажется, что на «Мапеи» поборются за очки. Наш прогноз и ставка — «победа "Болоньи" с форой 0» за 2.34.
Альтернативный вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 3.20.