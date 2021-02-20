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    «Лебеди» рассчитывают на быстрый гол?

    «Хаддерсфилд» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 1.73) на матч Чемпионшипа 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Суонси»
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    Джамал Лоу
    «Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 31 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 18:00 мск. «Хаддерсфилд» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 20 Февраля 2021 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 18:00 Суонси Суонси
  • Суонси
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» в нынешнем сезоне борется за выживание в Чемпионшип. Сейчас команда занимает 19 место, имея в своем активе 33 очка.

    Команда атакует не столь результативно — лишь 34 гола в 30 матчах. При этом оборона «Хаддерсфилда» действует не лучшим образом: 44 пропущенных мяча.

    В предыдущем своем матче команда проиграла. На выезде «Хаддерсфилд» вел в счете в матче с «Мидлсбро», но в итоге пропустил дважды и уступил (2:1).

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    Поединки против «Суонси» для команды проходят не так успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла лишь однажды при двух поражения и двух ничьих.

    «Суонси»

    «Суонси» борется за выход в АПЛ. И потенциально именно «лебеди» видятся фаворитом в этой самой борьбе.

    Сейчас команда имеет шанс выбраться на вершину. Как минимум, матчи в запасе имеются. Правда, атака у «Суонси» — явно проблемное звено, ведь забито всего 36 голов в 28 матчах.

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    • Главное позитивное качество команды — шикарная оборона. Всего 15 пропущенных мячей — лучший в лиге результат на текущий момент.

    Мотивации на этот поединок у валлийцев будет предостаточно. В первом круге «Суонси» дома уступил (1:2), и теперь постарается ответить сопернику той же монетой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.17, на ничью за 3.20, а на «Хаддерсфилд» — за 3.75

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    «Хаддерсфилд» выступает откровенно неубедительно, к тому же многовато пропускает в свои ворота.

    «Суонси» преисполнен реваншистских настроений за коллизию в первом круге.

    «Лебеди» претендуют на выход в УПЛ, и явно будут активны в атаке с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.73

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