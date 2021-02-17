«Суонси» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форрест» в рамках 30 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 22:00 мск. «Суонси» — «Ноттингем Форрест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» в нынешнем сезоне вполне резонно претендует на выход в АПЛ, причем прямой. И ведь не скажешь, что такая цель выглядит слишком амбициозной.

Статистика у «лебедей» средненькая. Команда не так мощно атакует — лишь 35 голов в 27 матчах. При этом оборона валлийцев почти безгрешна — 15 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче «лебеди» проиграли. Правда, домашняя коллизия от «Манчестер Сити» в Кубке Англии (1:3) едва ли стоит считать провалом.

Все прогнозы на футбол

Поединки против «Ноттингем Форрест» для команды проходят традиционно успешно. Из трех последних свиданий «лебеди» выиграли в двух при одной ничьей.

«Ноттингем Форрест»

«Ноттингем Форрест» в минувшем туре Чемпионшип дома сыграл вничью. Причем сухой паритет с «Борнмутом» можно считать неплохим результатом.

Сейчас команда занимает опасное 16 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. Правда, атака «Ноттингем Форрест» явно не блещет: забито только 25 мячей в 29 встречах.

Нынешний год для команды проходит неудачно. Вместо борьбы за выход в плей-офф, «Ноттингем Форрест» пасет задних, лишь не так давно выбравшись из подвала турнирной таблицы.

Между тем, отрыв от зоны вылета в первую лигу составляет лишь 5 очков. И это притом, что «Ноттингем Форрест» провел на матч больше идущего 22-м «Шеффилд Уэнсдей».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.06, на ничью за 3.34, а на «Ноттингем Форрест» — за 3.94

«Суонси» потенциально лидирует в Чемпионшип, так что явно будет стремиться победить.

«Ноттингем Форрест» давненько не выигрывает, и будет доволен даже ничейному исходу.

Хозяева борются за выход в АПЛ, стало быть, будут активно действовать в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.73