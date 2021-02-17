В среду, 17 февраля, в перенесенном матче 21-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сыграет с «Альмерией». Поединок начнется в 21:00 по мск. «Леганес» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» с 43 очками после 24 проведенных встреч разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая шесть очков второму месту.

В прошлое выходные «огурцы» на своем поле обыграли «Альбасете» (3:1), что стало их третьей викторией подряд. Ранее им удалось обыграть на выезде «Жирону» (2:0) и в родных стенах «Луго» (3:2)

До этого «зелено-белые» не могли выиграть в пяти играх чемпионата подряд, дважды потерпев фиаско в этом периоде при трех мировых исходах. И только в одном из этих матчей было забито более двух мячей.

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«Леганес» сильно проводит домашние поединки. За 12 игр он одержал десять викторий и дважды уступал. Разница забитых и пропущенных составляет в них 18:7.

«Альмерия»

«Альмерия» с 49 очками делит с «Эспаньолом» вторую строку в турнирной таблице Сегунды, но имеет еще матч в запасе. От ближайшего преследователя, как раз в лице «Леганеса», этот дуэт оторвался на шесть пунктов.

В минувшем туре андалузцы смогли одолеть на своей арене «Лас-Пальмас» со счетом 3:1, а перед этим сыграли сыграли на выезде вничью с «Фуэнлабрадой» (1:1).

Сейчас у коллектива 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой состоялось три виктории и два матча он завершил мировыми исходами. Правда, в этот период он пропускал в каждом из поединков.

На своем поле «Альмерия» играет лучше, чем на выезде, набрав в гостях 22 очка из 49. Команда выиграла вне родных стен в текущем первенстве семь раз при одной ничьей и трех фиаско, разница забитых и пропущенных — 14:10.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Сегунды они обменялись домашними викториями — 2:1 и 2:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.30.

На викторию «Альмерии» дают — 3.80, ничья оценена — в 2.90.

Прогнозируем, что «Альмерия» сможет устоять на поле «Леганеса», не проиграв. Наша ставка на эту игру — Х2.