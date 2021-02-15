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    Догонит ли «Гремио» «Сан-Паулу»?

    «Гремио» — «Сан-Паулу». Прогноз и ставки (к. 2.60) на чемпионат Бразилии по футболу 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Сан-Паулу»
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    «Гремио» идет на шестом месте
    В понедельник, 15 февраля, в 36-м туре бразильской Серии А «Гремио» на своем поле примет «Сан-Паулу». Матч на арене «Арена ду Гремио» начнется в 02:30 мск. «Гремио» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гремио»

    «Гремио» с 56 баллами разместился на шестом месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя на три пункта.

    До прошлого тура клуб из города Порту-Алегри не мог победить на внутренней арене в семи проведенных встречах, проиграв за этот период два матча при пяти мировых исходах.

    В конце этой серии «мушкетеры» поделили очки на своем поле с «Сантосом», сыграв 3:3, а туром ранее расписали гостевую мировую с «Коритибой» со счетом 1:1.

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    В прошлом поединке чемпионата команда разгромила «Ботафого» на выезде с результатом 5:2.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» практически распрощался с мыслью о чемпионском титуле. Сейчас коллектив идет четвертым с 7-очковым отставанием от первой строки при игре в запасе.

    «Трехцветные» не могут победит в рамках чемпионат с 27 декабря, когда они в гостях переиграли «Флуминенсе» со счетом 2:1. После того было четыре поражения и три мировых исхода.

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    • Так, недавно команда потерпела выездное фиаско от «Атлетико Гойаниенсе» (1:2), а туром ранее она на своей территории расписала мировую с «Коритибой», сыграв 1:1.

    В прошлом туре коллектив снова довольствовался миром по итогам домашней встречи с «Сеарой» — 1:1. Поэтому в случае поражения может опуститься даже на шестое место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Гремио» выиграет, и в матче будет забито меньше 3,5 голов за 2,60.

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