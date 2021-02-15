«Гремио»
«Гремио» с 56 баллами разместился на шестом месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя на три пункта.
До прошлого тура клуб из города Порту-Алегри не мог победить на внутренней арене в семи проведенных встречах, проиграв за этот период два матча при пяти мировых исходах.
В конце этой серии «мушкетеры» поделили очки на своем поле с «Сантосом», сыграв 3:3, а туром ранее расписали гостевую мировую с «Коритибой» со счетом 1:1.
В прошлом поединке чемпионата команда разгромила «Ботафого» на выезде с результатом 5:2.
«Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» практически распрощался с мыслью о чемпионском титуле. Сейчас коллектив идет четвертым с 7-очковым отставанием от первой строки при игре в запасе.
«Трехцветные» не могут победит в рамках чемпионат с 27 декабря, когда они в гостях переиграли «Флуминенсе» со счетом 2:1. После того было четыре поражения и три мировых исхода.
Так, недавно команда потерпела выездное фиаско от «Атлетико Гойаниенсе» (1:2), а туром ранее она на своей территории расписала мировую с «Коритибой», сыграв 1:1.
В прошлом туре коллектив снова довольствовался миром по итогам домашней встречи с «Сеарой» — 1:1. Поэтому в случае поражения может опуститься даже на шестое место.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Гремио» выиграет, и в матче будет забито меньше 3,5 голов за 2,60.