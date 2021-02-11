В финальном матче Клубного чемпионата мира, который проходит в Катаре, мюнхенская «Бавария» сыграет с мексиканским «Тиграсем». Поединок состоится 11 февраля и начнется в 21:00 по мск. «Бавария» — «Тигрес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» выступает в этом турнире как победитель европейской Лиги чемпионов, где она в финале смогла минимально обыграть французский ПСЖ со счетом 1:0.

В полуфинальном матче Клубного чемпионата мира мюнхенский коллектив не испытал никаких трудностей с египетским клубом «Аль-Ахли», легко выиграв 2:0, забив в каждом тайме по голу.

Этой викторией «красные» продлили свою победную серию до шести игр. В этот удачный период они пропустили всего лишь два мяча, но никогда не более мяча за встречу.

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На данном турнире «Бавария» выступает уже второй раз. В своем первом выступлении в 2013 году она стала победителем, выиграв оба проведенных матча с общим счетом 5:0.

«Тигрес»

«Тигрес» стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ-2020 и получил билет в КЧМ. В финальном поединке континентального турнира мексиканский клуб обыграл ФК «Лос-Анджелес» со счетом 2:1.

Выступления на дебютном клубном турнире команда начала со стадии четвертьфинала, где была добыта волевая победа над южнокорейским клубом «Ульсан» (2:1).

На стадии 1/2 финала подопечные Рикардо Ферретти смогли переиграть обладателя Кубка Либертадаорес «Палмейрас» из Бразилии, победив со счетом 1:0 благодаря пенальти на 54-й минуте игры.

Отметим, что «Тигрес» за последние десять проведенных встреч во всех турнирах уступил лишь раз при одной мировой и восемью викториями.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.20.

На викторию «Тигреса» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.50.

Хотя мексиканцы и посильнее египтян, однако мюнхенцы настолько мощно играют, что наверняка вновь победят «всухую».