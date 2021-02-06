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    «Молотобойцы» сразу начнут давить?

    «Фулхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставка (к. 1.60) на футбол, АПЛ, 6 февраля 2021 года

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    «Фулхэм» — «Вест Хэм»: прогноз и ставка
    Майкл Антонио
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 23 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 20:30 мск. «Фулхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Февраля 2021 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 20:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.07
  • Ставка!
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в нынешнем сезоне обитает в подвале турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 18 место.

    Отставание от спасительного 17 места измеряется восемью очками. Причем «дачники», только вернувшиеся в АПЛ, вероятнее всего, его вновь покинут.

    В минувшем туре «Фулхэм» дома уступил «Лестеру» (0:2). Причем последняя победа команды приходится именно на ноябрьский матч с теми же «лисами».

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    В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Не сыграет только хавбек Том Кэрни.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в минувшем туре вновь продемонстрировал свою нарастающую мощь. На выезде команда разнесла крепкую «Астон Виллу» (1:3).

    «Молотобойцы» вообще — одно из главных открытий сезона в АПЛ. После невнятного старта лондонцы уже взгромоздились на пятую строчку, причем отставание от третьей составляет лишь 4 пункта.

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    • Атака «Вест Хэм» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила лишь 34 мяча в 22 поединках, пропустив в свои ворота 28.

    С «дачниками» «Вест Хэм» играет весьма успешно. Свидетельством тому служит пять побед в пяти последних матчах.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.08, на ничью за 3.49, а на «Фулхэм» — за 3.47

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    «Фулхэм» давненько не выигрывает, и вряд ли сделает это в отчетной встрече.

    «Вест Хэм» в последних матчах демонстрирует мощный ход, так что наверняка будет активно атаковать.

    Гости сейчас на приличном ходу, и явно будут настроены на быстрый гол в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60

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