«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 23 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 20:30 мск. «Фулхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в нынешнем сезоне обитает в подвале турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 18 место.

Отставание от спасительного 17 места измеряется восемью очками. Причем «дачники», только вернувшиеся в АПЛ, вероятнее всего, его вновь покинут.

В минувшем туре «Фулхэм» дома уступил «Лестеру» (0:2). Причем последняя победа команды приходится именно на ноябрьский матч с теми же «лисами».

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В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Не сыграет только хавбек Том Кэрни.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в минувшем туре вновь продемонстрировал свою нарастающую мощь. На выезде команда разнесла крепкую «Астон Виллу» (1:3).

«Молотобойцы» вообще — одно из главных открытий сезона в АПЛ. После невнятного старта лондонцы уже взгромоздились на пятую строчку, причем отставание от третьей составляет лишь 4 пункта.

Атака «Вест Хэм» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила лишь 34 мяча в 22 поединках, пропустив в свои ворота 28.

С «дачниками» «Вест Хэм» играет весьма успешно. Свидетельством тому служит пять побед в пяти последних матчах.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.08, на ничью за 3.49, а на «Фулхэм» — за 3.47

«Фулхэм» давненько не выигрывает, и вряд ли сделает это в отчетной встрече.

«Вест Хэм» в последних матчах демонстрирует мощный ход, так что наверняка будет активно атаковать.

Гости сейчас на приличном ходу, и явно будут настроены на быстрый гол в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60